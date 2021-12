Letizia y David Bisbal, juntos por una buena causa

Apenas un día antes del esperado regreso de la Princesa de Asturias a Madrid para las vacaciones de Navidad, la Reina Letizia ha retomado su agenda oficial tras las fiestas de la Constitución y La Inmaculada Concepción. Esta mañana, Su Majestad se ha trasladado hasta el CaixaForum en Madrid, donde ha presidido el acto conmemorativo de UNICEF, que el 11 de diciembre cumple 75 años. Doña Letizia es presidenta de Honor de la institución desde el año 2015, fecha desde la cual su compromiso con la misma ha sido cada vez mayor. Además de asistir a eventos importantes -el último el pasado mes de julio cuando visitó una muestra sobre su historia-, mantiene con regularidad reuniones con UNICEF para estar al tanto de sus actividades.

Una cita muy especial para la Reina en la que ha coincidido con algunos de los embajadores de la organización, que no han querido faltar a esta importante ocasión. Algunos de ellos son David Bisbal, que lleva vinculado a UNICEF desde el año 2004 y fue nombrado embajador en 2017 o Juanma López Iturriaga. Este último ha sido, además, el encargado de presentar el acto e invitar a doña Letizia a subir al escenario, donde ha pronunciado un breve discurso en el que ha destacado los buenos resultados de UNICEF: «en el mundo hay un número poco soportable de niños y madres que viven en situaciones de pobreza. ¡Gracias a UNICEF por ser parte de la solución de estos problemas!», ha dicho la Reina.

Para esta cita, doña Letizia ha apostado por un look de básicos de su fondo de armario. La Reina se ha decantado por una combinación en la que el protagonista absoluto ha sido el color el rojo, uno de los tonos fetiche para la Reina. La esposa de Felipe VI ha lucido un jersey básico con manga larga y cuello cisne en color crudo de Hugo Boss, perfecto para no restar protagonismo a la falda midi con corte evasé y ligero vuelo de Carolina Herrera, con estampado geométrico. Una prenda que lleva varios años en el armario de doña Letizia y que le hemos visto en numerosas ocasiones. Como calzado ha apostado por unas botas OTK en color rojo de la firma Magrit, a las que suele recurrir de manera habitual en temporada de invierno. En cuanto a las joyas, no ha faltado su anillo dorado de Karen Hallam y unos sencillos pendientes de oro.

No ha sido este el único acto previsto para esta jornada para doña Letizia, sino que también ha asistido a un almuerzo junto al Rey en el Palacio de la Zarzuela con motivo de la visita de trabajo del Presidente de la República de Chipre, Nikos Anastasiades.

Será mañana cuando la Reina cierre su agenda de esta semana asistiendo junto a don Felipe en la sede de la Real Academia Española, la celebración del acto conmemorativo de los 70 años de la Asociación de Academias de la Lengua Española.