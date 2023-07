El ¿dardo? de Geno a David Bisbal que ha generado una nueva polémica

Han pasado ya dos décadas desde la primera entrega de Operación Triunfo, espacio de TVE que tuvo como maestro de ceremonias a Carlos Lozano. De aquella famosa Academia salieron algunos de los cantantes más importantes que nos ha regalado este país, como es el caso de David Bisbal, que quedó en una segunda posición, por detrás de Rosa López. No solo triunfa dentro de nuestras fronteras, sino que su chorro de voz ha embaucado a seguidores de todos los rincones del planeta.

David Bisbal señalando en un concierto. / Gtres

Tal es el éxito del almeriense que está inmerso en la preparación de su propio documental que verá la luz en Movistar+. Pieza audiovisual en colaboración con Dadá Films & Entertainment. También formarán parte del proyecto Alexis Morante, director de la misma. Noticia que trascendió hace tan solo unos días y que no estuvo exenta de polémica. «Es un documental sobre su vida, basado en el concierto por el 20 aniversario y, a partir de ahí, echando la vista atrás», señala una fuente a La Razón. «De su paso por la primera edición de Operación Triunfo existe muy poco material y Rosa López es la que más sale, del resto, muy poco», añade.

Aunque hará un recorrido desde sus inicios, no mencionará a Chenoa con quien tuvo una relación de cuatro años durante la época dorada tras salir del programa. «En un primer momento, se incluyó bastante material de su relación con Chenoa y de la ruptura, incluso el famoso momento de cuando ella salió en chándal a atender a la prensa, pero se pidió que se quitara, y se ha quitado», asegura dicha fuente al citado medio.

Chenoa con David Bisbal en ‘Operación Triunfo’. / Gtres

Ahora, ha sido Geno Machado, quien también formó parte de Operación Triunfo 1, quien se ha querido pronunciar. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram con un contundente mensaje, pero sin nombrar a nadie. «Hay veces que tenemos la necesidad de huir y solo construir, pero debemos pararnos a pensar que no se construye un futuro sin haber vivido un pasado, por más que nos meses ese pasado nos enseñó a ser las personas que somos ahora y seremos con lo bueno y lo malo», ha comenzado diciendo.

Geno estalla en las redes sociales / Redes sociales

«Querer borrar parte de tu pasado significa que ahora no eres quien dices ser. Entonces, ¿quién eres realmente si borras todo aquello que te hizo estar donde estás y lo que se supone que eres a día de hoy? Reflexión para todos», ha proseguido en su discurso en un storie que tan solo tiene una duración de 24 horas.

Geno reflexiona en las redes sociales / Redes sociales

Para finalizar, la cantante ha continuado con su inesperado alegato. «Escribo, reflexiono y pongo lo que mi alma dice que grite en el momento que lo hago. Es algo que hago por amor, no por impulso, sino por amor. Es un mensaje para mi y para todos. Esta es mi ventana y disculpen pero pondré lo que me vaya saliendo», ha añadido, para después hacer hincapié en que no está señalado a nadie. «Yo no he dado nombres, ni he ofendido a nadie. Simplemente es una reflexión que creo que nos sirve a todos. El que quiera y le sirva fenomenal, el que no… pues, lo siento mucho», ha finalizado.