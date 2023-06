Mónica Hoyos y Carlos Lozano han pasado a la historia como una de las parejas más mediáticas de los últimos años de la televisión. Fruto de su amor nació Luna, su única hija en común que ha preferido no vincularse a la faceta televisiva que define a sus padres para lanzarse de lleno a otro mundo completamente diferente. Nació el 11 de junio de 2004 y desde su llegada, sus padres solo han tenido palabras bonitas y emotivas hacia ella delante de los medios. «Nuestra ‘niña’ siempre ha sido muy responsable, a veces, más que sus propios padres», confesaba el famoso presentador para ¡Hola!

Cuando nació, sus padres seguían compartiendo una relación sentimental que, por aquel entonces, era excepcional, por lo que fue un bebé muy deseado y querido. Sin duda, lo que nadie se esperaba era que años más tarde Luna crecería en un entorno de padres separados que siempre han manifestado una máxima tensión entre ambos en la mayoría de las apariciones públicas en las que han coincidido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de luna lozano hoyos (@lunalozanoo)

Pese a ello, la joven de 19 años siempre ha preferido vivir alejada del foco mediático que persigue a sus padres desde que tiene uso de razón. De hecho, su mayoría de edad dio pistoletazo de salida a su carrera universitaria, la cual le sirvió para desvincularse por completo de la esfera pública. Desde el año pasado, la hija de Carlos y Mónica está cursando un grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Mónica Hoyos ha declarado en más de una ocasión el orgullo que siente sobre el prometedor futuro que parece tener su hija ya que considera que los «criterios» tan formados que siempre ha mostrado le han llevado a luchar por todo aquello que quiere conseguir.

La carrera la está cursando desde Londres, ciudad en la que lleva instalada desde el año pasado. Hace tan solo unos días, tal y como ha contado ella misma en una entrevista concedida a ABC, aterrizaba en Madrid para disfrutar del verano. A pesar de que es su periodo de descanso, la hija de Carlos Lozano cuenta que ha estado buscando trabajo para esta época estival porque no quería «terminar el curso y no hacer nada» y ha decidido trabajar en la embajada de Nepal en España: «Es un tema que siempre me ha interesado muchísimo. Me puse en contacto con ellos, conseguí la entrevista, les pasé mi currículum y me dijeron que les encantaría que trabajase con ellos», cuenta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de luna lozano hoyos (@lunalozanoo)

Sin duda, este nuevo proyecto profesional le acerca un poco más a su sueño: «trabajar en una embajada». De no conseguirlo, tiene otros planes en mente como opositar para la Unión Europea o ejercer política en España. Más allá de su futura carrera, lo cierto es que Luna también está desarrollando una faceta «influencer». La joven cuenta con 53,4 millones de seguidores en Instagram con los que comparte su lado más íntimo. Gracias al contenido que publica hemos podido conocer otros detalles acerca de su personalidad como que toca varios instrumentos o que es una seguidora de las tendencias de la moda. Por otro lado, la hija de Mónica Hoyos siempre ha querido mostrar la complicidad y la buena relación que mantiene con sus padres, independientemente de la tensión que puede existir entre ellos.