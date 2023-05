El pasado mes de agosto, Elena Tablada decidió hablar con la verdad. Después de los rumores de ruptura, la madrileña confirmó que su relación con Javier Ungría había llegado a su fin: «Después de seis años y una preciosa relación, a pesar de que ninguna relación es un camino de rosas, hemos decidido dar un pare para así poder respirar y ver en qué consiste realmente la felicidad». Todo apuntaba a que se trataba de una separación en buen término, pero nada más lejos de la realidad. En los próximos meses, la ex pareja se verá las caras en los tribunales. Y, tal y como ella misma ha confesado, confía plenamente en la justicia.

La empresaria ha reaparecido frente a las cámaras en el evento organizado por Multiópticas para presentar su nueva colección con rostros tan conocidos como Laura Escanes y Victoria Federica al mando. Además de recordar con cariño a Cristo Báñez, que falleció hace apenas unos días, y pronunciarse sobre el estado de salud del padre de David, ha aprovechado la oportunidad para mencionar la relación que a día de hoy mantiene con su ex pareja con dardo envenenado incluido. «No me arrepiento de nada en mi vida. Gracias a todo lo que me ha pasado soy quien soy», ha comenzado resaltando frente a las cámaras de Gtres. Y es que, aunque la vida le haya puesto una nueva piedra en el camino, ha sabido esquivarla con creces.

Sin embargo, esta ruptura le ha hecho replantearse el amor y, de momento, le cierra la puerta de golpe. «No quiero encontrar nada. Es más, creo que me va a costar mucho volver a confiar en un hombre», se ha sincerado. Aunque ambos dejaron claro en su comunicado que no descartaban la reconciliación y que entre ellos reinaba el respeto y el amor, parece que esas palabras han quedado en el pasado. Unas imágenes del empresario besándose con otra mujer el pasado mes de octubre fue la gota que colmó el vaso de Elena Tablada: «Pensaba que no me habían engañado, pero hasta para eso estaba engañada».

Entonces, su vida se desmoronó y tuvo que hacer frente a algo que creía que nunca le iba a pasar. Perdió todo, incluso el amor propio, y tuvo que dejar ir al hombre que le había conquistado un día el corazón. Con ayuda y tiempo, ha sabido ver la luz después de tanta oscuridad. Sin embargo, su infierno no cesa, pues cada día salen nuevas noticias con Javier Ungría como protagonista: «Va habiendo revelaciones, pero eso ya no importa porque ya no existe relación». Pero la influencer tiene sus prioridades bien claras y, además de aprender que hay que dosificar todo lo que uno da, le ha quedado claro que primero va ella y su familia, y después todo lo demás: «Yo solo quiero lo mejor para mis hijas y que mis hijas estén juntas».

La reacción de Javier Ungría

Tras esto, ha sido Ungría el que ha reaparecido ante las cámaras confesando no haber visto las declaraciones de su ex mujer. Después de ser informado y conocer que Elena Tablada ha dicho que le están llegando nuevas noticias, el empresario ha sido claro: «No sé a lo que se refiere». Sin embargo, no le preocupa en absoluto que la influencer quiera ir con todas en los tribunales: «No, no me preocupa si es por la custodia». Además, mucho se ha especulado con los planes de la madrileña de pedirle una pensión económica muy alta, pero ella misma lo ha desmentido alegando que solo quiere velar por el bienestar de sus hijas. «Ya, estrategias», ha respondido Javier entre risas.