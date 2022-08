Se ha cumplido una semana desde que saliera a la luz uno de los movimientos personales más inesperados de Elena Tablada. Todo apuntaba a que la madrileña y su ahora ex, Javier Ungría, habían decidido poner punto final a su relación. Algo que finalmente ella misma admitía a través de sus redes sociales, confesando que habían “dado un pare para poder respirar y ver en qué consiste la felicidad”. Unas declaraciones con las que dejaba entrever que no estaba pasando por un muy buen momento a nivel personal, lo que se ha evidenciado aún más con el paso de los días.

Como no podía ser de otra manera, en este duro trance la diseñadora ha contado con el apoyo de sus seres queridos, destacando especialmente uno sobre el resto. Este no es otro que Emilio Castillejos, con quien Elena goza de una gran amistad desde hace años y se ha convertido ya en una de sus personas de confianza plena. Así lo han confesado fuentes cercanas a ellos para LOOK, admitiendo que, en los últimos días, ha podido verse cómo, aunque solo son amigos y no hay entre ellos nada más allá, no se han separado ni un solo instante durante sus vacaciones en común en Ibiza. Tanto es así, que el empresario ha permanecido en todo momento pendiente de Tablada, haciendo que se sintiera lo más cómoda posible dentro del grupo de amigos a la hora de hacer planes continuos, pese a que a ella se la veía “agobiada” e incluso “infeliz”, sobre todo por la reciente ruptura y teniendo en cuenta que, en ese preciso momento, no estaba acompañada de sus hijos.

Este relato que ha recibido en exclusiva LOOK sobre cómo lo estaría pasando Elena y cómo estaría siendo apoyada por Castillejos, encaja a la perfección con las imágenes publicadas por ¡Hola! en su nuevo número semanal. En las instantáneas en cuestión, la diseñadora aparece disfrutando de un almuerzo en uno de los enclaves hosteleros de Ibiza mientras no puede evitar secarse las lágrimas con un pañuelo mientras el resto de allí presentes, incluido Emilio, la consuelan para que pase este retiro estival de la manera más feliz posible.

Sea como fuere, lo cierto es que Emilio Castillejos está siendo una pieza clave a la hora de ayudar a sanar a Elena. Los muchos años de los que data su amistad han hecho que se conviertan en un tándem muy difícil de romper, razón por la que él ha querido que su amiga viaje también a la isla Pitiusa, sobre todo porque el empresario es una persona muy influyente en esa zona y está muy bien relacionado, contando además con un barco de su propiedad en el que todo el grupo ha podido disfrutar de una jornada en alta mar de la que Tablada se ha hecho eco en redes sociales a golpe de imágenes con un texto revelador: “Simplemente soltar, confiar y crecer”.