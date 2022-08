Beyoncé y su familia ya se encuentran disfrutando de unas merecidas vacaciones de verano. Un año más, la cantante ha escogido Croacia como destino para sus días de descanso. Una costa a la que lleva acudiendo ya varios años y en la que aprovecha para desconectar de la rutina y reponer fuerzas de cara a la nueva temporada.

En esta ocasión, la artista ha vuelto alquilar un impresionante yate, donde, sin embargo, no se puede esconder de las miradas de los curiosos. La artista no escatima en detalles para esta época del año y es imposible no fijarse en la llamativa embarcación, que ha estado navegando por las costas en estos días.

El yate en cuestión lleva por nombre ‘Faith’ y tiene un tamaño de casi cien metros de eslora. La embarcación, construida por el astillero holandés Feadship tiene una capacidad de hasta doce invitados repartidos en siete camarotes. Además, cuenta con varios premios y una cuidada decoración elaborada por una prestigiosa firma británica.

Construido en el año 2017, Faith cuenta con espacios interiores y exteriores voluminosos en varias cubiertas ideales para disfrutar de un baño de sol, descansar o recibir invitados. Además, tiene un helipuerto, está adaptado a personas con movilidad reducida, spa, gimnasio, sala de cine y ascensor. Es como una auténtica mansión flotante. El barco se alquila por más de un millón de euros a la semana, dependiendo de la temporada.

Los siete camarotes ofrecen capacidad para hasta doce invitados, a lo que hay que añadir la zona de tripulación. Hay una suite principal, una cabina VIP y cinco camarotes dobles. La tripulación está compuesta por más de treinta personas, que se encargan de entretener además a los huéspedes, con múltiples opciones para hacer de sus vacaciones algo inolvidable.

El yate cuenta con muchos servicios, como música a bordo gracias a una sala de piano, biblioteca y salón con chimenea, un detalle perfecto para cruceros en temporada otoñal e invernal, aunque en estos momentos la familia no esté haciendo uso de ella. No así de la sala de música, donde Beyoncé puede aprovechar para componer nuevos temas si le llega la inspiración o simplemente relajarse con un recital a bordo.

Para los que no sean muy aficionados al agua de mar, la piscina del barco es una opción perfecta. Nada mejor que darse un baño bajo el sol después de hacer ejercicio en el gimnasio o de relajarse en el spa. De la misma manera, para los momentos de mayor calor, en la confortable sala de cine se puede disfrutar de una sesión de película en la máxima calidad. Como era de esperar, el barco está equipado con los últimos avances en tecnología, asó como sistemas de comunicación por satélite, que permiten estar en contacto sea cual sea el destino de la embarcación.

Por si esto no fuera suficiente, el yate ofrece multitud de posibilidades de entretenimiento, para que aburrirse no sea una opción -salvo que se busque tranquilidad-. No falta un Flyboard, así como equíes acuáticos, kayaks y demás.

En lo que se refiere a aspectos más técnicos, Faith cuenta con un casco de acero y una superestructura de aluminio. El barco, propulsado por dos motores MTU, puede llegar a una velocidad máxima de 17 nudos, con un alcance de hasta 5.000 millas náuticas. Además, tiene estabilizadores en el ancla que brindan niveles excepcionales de comodidad.