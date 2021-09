Icono de la música y de la moda: Beyoncé sopla 40 velas

Nacida en Texas -Estados Unidos- en 1981, Beyoncé ha logrado ser famosa a nivel mundial y no solo gracias a la industria de la música, sino que también acapara portadas de las revistas de moda más influyentes de nuestros tiempos. La intérprete sopla velas este sábado en un momento esplendoroso. En lo personal, tiene una bonita familia junto al rapero Jay Z, con quien se ha convertido en una de las parejas más mediáticas y perseguidas. Tanto es así que la mítica joyería Tiffany lo sha contratado para dar un giro a su imagen de marca. La artista lo tenía muy claro desde pequeña, y supo que el canto era su gran pasión.

Lo demostró presentándose a numerosos concursos, pero no fue hasta la década de los 90 donde consiguió hacerse un hueco en la música. Vaya si lo hizo porque fue una de las componentes del exitoso grupo Destiny’s Child. Su talento fue reconocido de inmediato en todas las partes del mundo y no solo por el chorro de voz que tiene, sino por la fuerza que demostraba cada vez que se subía a un escenario. Este fue sin duda, su impulso para tiene empezar a formar parte de la industria de la moda, pues sus ‘looks’ eran imitados y no había ocasión en la que no acaparara todas las miradas.

De esta manera comenzó a perfilar su estilo, único e irrepetible. Beyoncé ha alcanzado el olimpo de las superestrellas, aunque lo más complicada (dicen) es mantenerse una vez se alcanza la cima del éxito, pero Beyoncé lo ha logrado. Además, se convirtió en la primera mujer negra en encabezar el cartel del famoso festival de Coachella, de hecho, su brillante actuación fue la más vista hasta aquel momento en Youtube. Se puede confirmar que todo lo que toca Beyoncé lo convierte en oro

En lo que respecta al cine, sí, también ha hecho sus primero pinitos y ha participado en películas como ‘Austin Powers o ‘Dreamgirls’. Incluso también ha dirigido su propio documental titulado, ‘Homecoming’, con el que llegó a ganar un Grammy a mejor película musical.

Es inevitable que cada paso que de Beyoncé no se convierta en viral. Sin ir más lejos, cuando anunció su primer embarazo, el de su hija Blue Ivy, durante la gala de los los MTV Music Awards de 2011, batió récords del año respecto a tuits emitidos en Twitter. Después en 2017, llegarían los gemelos Sir y Rumi, con quienes ha realizado una campaña de publicidad para la firma Adidas.

¿Qué será lo siguiente? Lo que sí está claro es que la súper estrella no deja de sorprender.