Elena Tablada habla de su proceso de divorcio en su debut en televisión

Telecinco ha cambiado su particular hoja de ruta en cuanto a la programación de su parrilla televisiva se refiere. La cadena de Fuencarral ha dicho adiós, este 2023, a espacios como Sálvame, que estuvo en antena 14 años, pero también a su vez está apostando por otros programas donde numerosos rostros conocidos formarán parte de ellos. Será el próximo 13 de enero cuando se estrene Bailando con las estrellas, talent del que ya forma parte de manera oficial Elena Tablada.

Elena Tablada, nueva concursante de ‘Bailando con las estrellas’ / Telecinco

A escasos días de terminar el año ha salido a la luz que la ex pareja de David Bisbal deberá mostrar sus dotes en diferentes modalidades de baile para poder lograr el primer puesto en la competición. «Hola, soy Elena Tablada y muy pronto nos vamos a ver en Bailando con las estrellas», ha comenzado diciendo en el vídeo que ha compartido el formato en las redes sociales.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido la inesperada confesión que ha hecho en este clip de presentación. «Estoy en un proceso de divorcio y, bueno tienes tus altibajos, pero esto es como un reto que me va a ayudar en mi ámbito personal y emocional», ha contado, haciendo referencia a su duro proceso de separación de Javier Ungría.

Elena Tablada hablando con los medios / Gtres

Elena Tablada se pronuncia sobre su separación

Es necesario echar la vista atrás, concretamente, hasta el verano de 2022, para contextualizar la ruptura de la diseñadora y Ungría. Pese a que era uno de los matrimonios más estables de la crónica social de nuestro país, el amor se terminó. «Habría sido todo más fácil y sano si hubiera habido terceras personas. Las excusas fueron tan crueles que, como madre, solo me nació dejarlo ir y alejarme lo máximo posible», expresó por su parte Elena Tablada tras la separación a la revista ¡Hola!

Elena Tablada en una imagen de archivo / Gtres

Con el tiempo, Tablada vio el fin de su matrimonio desde otro prisma y sobre ello reflexionó en el podcast de Carla Herrera. La empresaria señaló que desde que se separó está aprendiendo a ponerse «por delante» porque «si yo no estoy bien, mis hijas tampoco iban a estarlo». «Lo mejor para mis hijas ha sido que ese matrimonio se rompiese. Ahora he vuelto a hacer el papel de mamá de mi hijas al 100%, como ellas me necesitan», explicó en un arranque de sinceridad.

Aseguró también que no necesita a nadie para ser feliz y que durante este doloroso proceso se ha refugiado en sus seres queridos y en la fe. «Yo sé que estoy protegida y pedir a Dios me da paz. Las cosas que te quitan paz te salen demasiado caras. Dios destruye tus planes antes de que ellos te destruyan a ti», indicó.

Pese a la situación personal que atraviesa, Elena Tablada se ha mostrado muy emocionada con este reto profesional que le ha brindado el holding italiano. De hecho, será su gran debut en televisión, ya que, anteriormente, había apostado por el más absoluto hermetismo. «Tengo muchísimas ganas y estoy muy expectante», ha expresado en la Red.