La Navidad para David Bisbal y Rosanna Zanetti se ha visto empañada por un contratiempo familiar. A través de las redes sociales, la modelo ha dado a conocer cómo pasaron la Nochebuena y la Navidad, dos de los días más especiales de esta época del año. Mediante un post, Zanetti ha publicado imagen en la que aparece con su hija. Fotografía que ha ido acompañada de unas palabras.

El motivo del contratiempo

«Este año fue complicado tener una foto familiar de Navidad. Van 3 días con los peques malitos, ayer varias horas en el médico…», ha comenzado diciendo Rosanna. «Un 24 de Diciembre muy alejado de lo que planificamos pero la vida es así de inesperada para lo bueno y no tan bueno. Son justo esos momentos los que nos dan la oportunidad para detenernos, pensar y dar gracias por las cosas importantes que nos rodean. Sin duda la salud y la familia son la verdadera riqueza», ha continuado.

Para finalizar, ha deseado una Feliz Navidad a sus followers. «¡Feliz Navidad para todos! Un abrazo grande, fuerza y mis mejores deseos en especial para quienes estén atravesando verdaderas dificultades», ha terminado diciendo la maniquí. Como era de esperar, la publicación no ha tardado en llenarse de comentarios de apoyo para la familia.

«La salud primero, lo demás llega por añadidura, inclusive momentos de unión familiar entorno a velar por ello. Nuestra mas sincera intención de perfecta salud para los peques y para toda la familia. Los queremos grandemente», «Pobrecitos los peques. Espero que se recuperen prontico y que al menos puedan disfrutar del resto de las fiestas», han sido solo algunos de los escritos que han expresado sus mayores deseos.



David Bisbal y Rosanna Zanetti: su historia

Hay que remontarse al año 2016 para conocer el origen de la historia de amor entre David Bisbal y Rosanna Zanetti. Los presentó un amigo en común mientras ella estaba comprometida con el cantante venezolano Víctor Muñoz, con quien rompió poco después. Tras este epidosio, la modelo se mudó a España. Dos años después, en 2018 llegó la boda.

El enlace sirvió de antesala para aumentar la familia porque un año después, en abril de 2019, dieron a conocer a través de la Red que Rosanna estaba embarazada. Y así nació Matteo. En octubre de 2020 llegó a este mundo Bianca. Pese a que el matrimonio siempre hace gala de su habitual hermetismo, de vez en cuando, comparten algunas píldoras de cómo es su día a día a través de sus respectivas redes mostrando así su faceta más cercana a través del universo 2.0.

Un momento complicado para David Bisbal

David Bisbal tiene que lidiar con una complicada situación familiar. Su padre Pepe, ex boxeador, padece Alzhéimer. Sobre esta circunstancia se pronunció el artista en su documental, estrenado el pasado mes de octubre. «Sé que no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti y eso es lo importante», le dice el cantante a Pepe Bisbal, que actualmente tiene 82 años.