Elena Tablada destapa el sorprendente suceso que ha reabierto su guerra contra Javier Ungría

Elena Tablada y Javier Ungría se dieron el ‘sí, quiero’ en 2018 y parecían disfrutar de una historia de amor perfecta, pero la realidad dista mucho de este planteamiento. La diseñadora pensó que la única opción que le quedaba era separarse y en ese momento comenzó una guerra que todavía no ha terminado. Según ha contado en su última intervención pública, acababa de llegar a un pacto con Javier para no hacerse daño mutuamente, entre otras cosas porque tienen una hija en común.

El problema es que Elena Tablada se ha enterado en directo de los próximos planes de su expareja y ha puesto punto y final a la tregua a la que habían llegado. Ha destapado que este suceso ha hecho saltar por los aires todo lo que habían construido. Acababan de tener un encuentro y Javier no le hizo saber sus intenciones, pero ¿qué es lo que le ha molestado tanto y por qué está tan dolida?

Elena Tablada en su entrevista / Telecinco

Javier Ungría es el nuevo concursante de Supervivientes 2024, un programa que le alejará de España durante una larga temporada. Elena considera que el empresario le tendría que haber comentado este proyecto. No entiende la falta de confianza, sobre todo porque en las últimas semanas habían tenido un pequeño acercamiento. La diseñadora ha hablado de este tema en ¡De Viernes!, programa al que había acudido para hablar de su participación en ¡Bailando con las estrellas!

Elena Tablada lanza un reproche contra Javier Ungría

La diseñadora de joyas ha destapado que la participación de Javier Hungría en Supervivientes 2024 ha reabierto la guerra. «No sabía nada de esto, me he enterado hoy. Me hubiese gustado enterarme por él ya que tenemos una hija en común», ha declarado en el programa presentado por Santi Acosta.

Elena tenía intención de hablar de su participación en Bailando con las estrellas, pero ha aprovechado para manifestar su opinión sobre los nuevos planes de su ex.

Elena Tablada con Javier Ungría / GTRES

No entiende que Javier no le haya hecho partícipe de sus proyectos televisivos. Tienen una hija en común y considera que debe estar al tanto de ciertas cosas, sobre todo si la menor va a estar sin ver a su padre una temporada. «Media hora después de que salió en la prensa me mandó un mail. El otro día nos vimos el martes para intentar llegar a un acuerdo y tampoco me mencionó lo del concurso. Son cosas que se deben hablar».

El empresario, al descubrir que un medio digital había filtrado su viaje a Honduras, se puso en contacto con Elena Tablada para comentárselo. Pero ya era demasiado tarde. La concursante de Bailando con las estrellas se enteró por la prensa y sigue sin entender por qué su ex no confío en ella.

Elena Tablada vuelve a estar en guerra con Javier Ungría

Javier Ungria posando con Elena Tablada / GTRES

Elena no entiende que Javier diga que quiere pasar más tiempo con su hija y ahora se marche a Supervivientes 2024. Reconoce que ella también trabaja en televisión, pero insiste en que antes llegó a un acuerdo con la productora para poder conciliar su faceta profesional con su papel como madre. «Él me decía que quería pasar más tiempo con su hija pero aquí se ven las prioridades de cada uno. Yo en Bailando con las estrellas firmé que mis horas de ensayo tenían que coincidir con las horas escolares de mis hijas».

Tablada ha sacado una clara conclusión de todo esto y la ha compartido con el público: «Estoy muy contenta porque esto significa que voy a estar mucho más tiempo con mi hija». No se ha quedado ahí. Insiste en que su exmarido empezará a trabajar en Telecinco motivado por intereses mediáticos. «Creo que va más por fama que por necesidad, por esa fama que dice que no le gusta. Me debería temer él, pero yo no».