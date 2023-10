Fue en agosto de 2022 cuando Elena Tablada y Javier Ungría anunciaron su ruptura «después de 6 años de una preciosa relación, a pesar de que ninguna es un camino de rosas», y lo cierto es que si bien al comienzo todo apuntaba a que ambos mantendrían igualmente una buena relación, el tiempo ha demostrado más bien todo lo contrario. Actualmente, la diseñadora de joyas y el empresario español se encuentran a la espera de juicio por cuestiones relacionadas con la custodia de la hija que tienen en común, Camila, de tres años; y en un estado constante de reproches y tiras y aflojas ante los medios de comunicación.

El último, sin ir más lejos, ha llegado hace escasas horas de la mano de la ex de David Bisbal, que ha acudido a la Gala de Cepa 21, un evento encabezado por Carlos Herrera, en la galería de Cristal del Palacio de Cibeles, para brindar por «veintiún motivos para seguir soñando». Preguntada expresamente por ello, la diseñadora de joyas ha reiterado su deseo de que Hungría deje de formar parte de su vida directamente, y de que, por consiguiente, terminen sus vaivenes ante la justicia. «Tengo muchas ganas de que esto pase, de pasar página y de que esto forme parte del pasado», ha comenzado diciendo.

Elena Tablada en un evento en Madrid / Gtres

«Al final es el padre de mi hija. Por mucho que haya habido desencuentros y no nos pongamos de acuerdo en ciertos aspectos, hay que ser coherentes. Creo y espero que los dos tengamos la madurez suficiente como para saber llevar eso. Dios sabe que lo he intentado de todas las maneras, pero está difícil», ha añadido.

Cabe recordar en este sentido, que mientras Elena Tablada busca que su pequeña crezca junto a la hija que tuvo en común con David Bisbal, Ella, sin impedir, eso sí, que su padre pueda verla cuando quiera; Javier busca la custodia compartida. De hecho, fue él, precisamente, quien presentó una demanda contra su ex mujer para solicitar la custodia compartida. El juicio estaba previsto para el pasado 13 de junio, sin embargo, se canceló pocas horas antes de que se celebrarse por, según trascendió, la falta de un juez que pudiera sobrellevar el caso. Algo que pilló por sorpresa, claro, a los protagonistas de la historia que se verán las caras por la misma causa, el próximo 15 de diciembre.

Elena Tablada y Javier Ungría en un evento / Gtres

Al margen de la posesión de la custodia de Camila, el otro frente abierto de la ex pareja para con el cuidado de la menor, tendría que ver con la exposición de la pequeña en redes. Y es que Javier ha querido dejar clara en las últimas semanas, su total desaprobación por el hecho de su hija aparezca en los medios sociales. Una cuestión que, en su día, digno sea de mención, también enfrentó a Tablada y David Bisbal. «No entiendo muy bien el cambio de parecer de Javier. La niña sale en sus redes sociales y nunca he dicho nada. Me parece bien que el padre comparta los momentos felices con sus seguidores. Me parece muy bonito», asegura Tablada.

Sobre cómo se encuentra anímicamente y en cuanto al amor, la natural de Madrid ha confesado que está bien y «tranquila», aunque sin pensar en ello. Pues «su corazón» está «lleno, pero por mi hijas». «No hay nada y tampoco tengo ganas. Mi cabeza está ahora en otras cosas: en trabajar y en sacar a mis hijas adelante. Soy mucho más exigente porque mis límites ahora son otros», señala.