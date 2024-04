«Confío en Dios y en el universo. A mí no me tienen que favorecer, tienen que favorecer a Camila. Mi hija es muy chiquitita para enterarse todavía de estas cosas», declara Elena Tablada, que no está especialmente nerviosa, en la puerta del juzgado de Alcobendas, Madrid, a primera hora de la mañana, vestida de negro y con el cabello recogido. Ella y su ex marido libran hoy su última y definitiva batalla en los juzgados de Madrid. Está en juego la custodia de su pequeña hija en común de 4 años, Camila. «Ha ido todo bien, bien», comenta a la salida de los juzgados, tras 2 horas en el interior del juzgado. Le preguntan los reporteros también por si está resuelto su divorcio y responde: «¡ojalá!».

Tablada en los Juzgados, este jueves (Foto: Gtres)

Elena Tablada y Javier Ungría están inmersos en una disputa judicial por la custodia y manutención de la pequeña. Él está previsto que declare por videoconferencia porque no está en España. «Le he visto muy morenito», cuenta Tablada cuando le preguntan por él a la salida. La justicia debe decidir sobre la vida que la cría llevará de ahora en adelante y el tiempo que pasará con cada uno de sus progenitores.

La diseñadora saliendo del juzgado (Foto: Gtres)

«De este año espero muchas cosas buenas, que el universo me regale muchas cosas buenas», comenta Elena Tablada durante un evento anoche. De su ex dice «no hay relación; pero la relación como padres tiene que ser cordial. Él es muy listo y sabe estar», añade cuando la reportera le comenta que él no habla mal de ella.

Elena Tablada en los juzgados de Alcobendas (Foto: Gtres)

El empresario está ausente porque concursa en estos momentos en un reality desde Honduras. Algo que, por cierto, no le sentó muy bien a Tablada. Y es que la diseñadora confesó que solo unos días antes de su viaje estuvieron juntos «para intentar llegar a un acuerdo», pero él no le hizo mención alguna al reality. «Me dijo fue que tenía hasta el viernes para llegar a un acuerdo. Ahora entiendo por qué tenía tanta prisa. Lo tenía todo muy planeado», zanjó Tablada molesta.

Elena Tablada (Foto: Gtres)

Tablada también participó recientemente en un programa televisivo, «Bailando con las estrellas». La diseñadora y celebrity declaraba a la prensa el pasado mes de septiembre que «cuando la comunicación no fluye y cuando es desagradable, pues es un proceso que cuesta, precisamente, porque hay una niña. Si no hubiera una niña, no hablaríamos ni tendríamos que tener contacto». Este juicio lo afronta con ánimo. «Bueno… Yo creo que, por desgracia, si dos personas no se ponen de acuerdo, tendrá que decidir una tercera persona», opinaba.

Elena con la pequeña en brazos (Foto: Gtres)

La pequeña Camila

20 de abril de 2020. Habían pasado cuatro años desde que comenzase su romance y dos años después de su doble boda, civil primero y religiosa después, llegaba al mundo la pequeña Camila. La segunda hija de Tablada, que se lleva una década con su hermana mayor nacida de una relación con el artista David Bisbal. Su nacimiento en plena pandemia fue por cesárea. Elena reconocía que el nombre de Camila tenía que ver con la belleza y serenidad que le producía el mismo.

La pareja, en 2021 (Foto: Gtres)

La custodia compartida

Cuatro años después de ese nacimiento, la pareja está en plena batalla judicial: custodia y manutención. «Elena pide la custodia para ella y pide también mucho dinero para la manutención», según dicen amigos comunes de la pareja. Javier por su parte quiere la custodia compartida para disfrutar a partes iguales de la vida de su pequeña, que es hija única para él. «A día de hoy le pasa más de mil euros, paga el colegio y los gastos extra de la cria», explica una persona de su entorno.

La pareja enamorada poco antes de su divorcio. (Foto: Gtres)

Poco antes de que Javier Ungría comenzara su andadura televisiva, la pareja estuvo a punto de firmar un acuerdo que finalmente no pudo ser. Ahora toca juicio. Elena entonces, según dicen , se negó a firmar el documento de consenso. El hostelero a sus 43 años triunfa en Supervivientes 2024. Reconoce que echa mucho de menos a su pequeña y que eso es lo más duro de estar tan lejos. Mientras Javier está participando en este reality de Telecinco, su hija ha celebrado su cumpleaños. Con sorpresa incluida. Javier Ungría ha escrito un mensaje en la arena con el que ha felicitado a la niña. El concursante leyó un pergamino en el que había una sorpresa para él: una tablet con un vídeo de su hija en el que, tal y como él mismo confesó la niña decía «hola papá, te quiero mucho, un besito».

La historia

Es una relación con altibajos, una pareja divorciada que de vez en cuando se piropea y otras veces se desafía. Recientemente salió a la luz que Elena Tablada en esta batalla sorda y silenciosa que ambos libran, había contratado un detective privado para desacreditar a su ex marido. Demostrar que no era apto para se padre a tiempo completo era su intención, pero le salió mal. Sólo lograron como gran pecado unas fotos de Ungría paseando con una chica que ni siquiera era su novia. Nada trascendente.

Tablada, anoche en una fiesta (Foto: Gtres)

La diseñadora contó que el motivo de su separación fue que, tanto ella como Javier Ungría, se fueron convirtieron en «islas individuales» con «escalas de prioridades distintas». Además, Elena confesó que la paternidad, que «supone mucha responsabilidad», también marcó un antes y un después en su matrimonio. En una reciente entrevista televisiva hablaba de la relación de Javier Ungría con su hija en común, Camila, pero también respecto a su hija Ella, nacida junto a David Bisbal: «Le vino grande ser padre, y ser padrastro aún más» . Ahora mismo las espadas están en alto y el juez tiene la última palabra sobre un divorcio y la vida de la pequeña Camila de cuatro años recién celebrados.