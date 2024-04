Elena Tablada: del motivo de su ruptura con David Bisbal a su verdadera relación con Rosanna Zanetti

Elena Tablada está de plena actualidad a raíz de unas declaraciones que ha dado durante una entrevista en Telecinco. Ha hablado de todo: de su separación de David Bisbal a su actual relación con Rosanna Zanetti, esposa del cantante almeriense desde 2018. La diseñadora de joyas rompió con Bisbal, padre de su hija Ella, en 2011 y ahora ha explicado el motivo. En su momento intentó guardar las formas, pero quiere que se sepa la verdad, pues asegura que estuvo realmente enamorada del artista.

Elena Tablada y David Bisbal emitieron un comunicado anunciando la decisión que habían tomado. «Dejamos patente que queremos seguir conservando un profundo respeto el uno por el otro. Guardaremos en nuestros corazones los mejores y más bellos momentos vividos», dijeron entonces. Tablada sigue manteniendo la misma postura e insiste en que nunca tuvo ningún problema serio con el intérprete de Mi princesa, canción que escribió para ella.

Ha explicado que hubo agentes externos que jugaron en contra de su relación, como por ejemplo la presión mediática que sentían. También insinúa que hubo personas que no actuaron de buena voluntad. Todo esto hizo que pusieran punto y final a su historia de amor.

Elena Tablada, en Telecinco durante su entrevista. / ‘¡De Viernes!’

«Todo en mi vida ha venido acompañado de algo agridulce. Si yo fuese cazafortunas seguiría con David Bisbal. Fue un cuento de princesas, pero también un cuento de demonios. Hubo mucha gente que se metió y que lastimó tanto la relación como la separación», ha declarado durante su intervención en ¡De Viernes!

El motivo de su mala relación con Rosanna Zanetti

Rosanna Zanetti, la mujer de David Bisbal, publicó una foto de Ella, hija de Elena Tablada, vestida de flamenca. La diseñadora no se tomó bien este atrevimiento y se puso en contacto con la venezolana para pedirle explicaciones. Fue el principio de un conflicto que todavía no ha desaparecido, por eso prefiere guardar las distancias.

David Bisbal, junto a Rosana Zanetti una gala de Los 40 Principales. / Gtres

«Me molestó que Rosanna subiera una foto con su hija, no fue de mi agrado que yo no pueda subir fotos de mi hija y otras personas sí». Tablada se está refiriendo a la norma que puso David Bisbal, quien se negó a que su pequeña tuviera peso en las redes sociales. «Después de todo lo que pasó quise detectar cuáles eran los factores que me estaban contaminando la vida y uno de ellos era la mala relación con Rosanna», asegura en un tono rotundo.

Las palabras de Elena Tablada sobre Chenoa

Chenoa, en uno de sus conciertos. / Gtres

La exmujer de David Bisbal también ha tenido tiempo en ¡De Viernes! para hablar de Chenoa, la primera novia conocida del cantante. A pesar de los rumores, asegura que tiene buena conexión con ella. Se han cruzado en varias ocasiones y siempre ha reinado la armonía, dato que ha compartido en el programa presentado por Santi Acosta.

«Es una tipa increíble y me cae súper bien. No sé si tenemos algo en común, pero cuando me la encuentro es cordial cariñosa», ha declarado con una sonrisa. Después ha añadido: «18 años después, como mujeres resilientes y seguras de sí mismas nos saludamos como si nos conociéramos. Nos hemos encontrado un montón de veces, nos reímos nos tomamos una copa, ya hay cosas más modernas de las que reírse».

Tablada está vinculada a Telecinco a raíz de su participación en Bailando con las estrellas, concurso que le ha acercado al público. Su intención es que la audiencia conozca su verdad, por eso ha respondido a muchas preguntas que hasta la fecha eran un misterio.