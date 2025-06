Hace solo unos días Elena Tablada dijo que a ella no le correspondía darle a Javier Ungría, su ex, un premio por ser el padre del año. La modelo cubana recibió un galardón por Fearless por ser Madre del Año tras ejercer este rol con sus dos hijas, Ella y Camila. Sin embargo, esa felicidad que entonces tenía la ex de Bisbal se ha visto empañada por haber perdido su última batalla judicial contra el padre de la benjamina de su casa.

Para comprender esta polémica, hay que remontarse al 2022 cuando Tablada y Ungría decidieron separarse sentimentalmente. Además, lejos de llegar a buenos términos, la ex pareja ha estado sumida en una guerra judicial por la custodia de la menor, que ahora le pertenece a la diseñadora. No obstante, ahora el empresario ha vencido otra batalla judicial a la madre de su única hija, que ha reaparecido visiblemente seria en las últimas horas.

Javier Ungría gana a Tablada su última batalla

Elena Tablada y Javier Ungría en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Tras separarse, ni Javier Ungría ni Elena Tablada han alzado la bandera blanca. Uno de los mayores conflictos que han protagonizado desde su ruptura fue cuando la modelo le reclamó a su ex el pago de la pensión alimenticia de su hija, comprendida entre el 2022 y el 2024. Aunque la diseñadora el pasado año ganó la custodia de la menor, ahora ha sido el empresario -que recientemente cerró Haches, su templo gastronómico-, el que ha vencido otra batalla.

Kike Calleja, amigo íntimo de Javier, desveló hace unos días en Fiesta cómo había reaccionado el empresario a la resolución de la demanda interpuesta por Tablada en concepto de pensión de alimentos. «He hablado con Javier Ungría porque ha habido una resolución judicial dentro de la batalla legal que aún mantienen y que aún no se ha resuelto desde hace más de tres años que se inició. Ha salido el día 27 de este mes una resolución por la que la jueza le da la razón a Javier sobre una demanda que Elena había presentado reclamándole con carácter retroactivo la pensión de alimentos de 2022 a 2024. Javier durante esos dos años pagó íntegramente el colegio de su hija, había pagado incluso más de lo que le correspondía y la justicia lo ha visto claro (…). No es que Javier no hubiera pagado absolutamente nada. Pagó íntegramente el colegio de su hija, por eso la jueza le ha dado la razón y no tiene que pagar absolutamente nada, porque ha pagado incluso más de lo que le correspondía», dijo el periodista.

Elena Tablada. (FOTO: GTRES)

Por su parte, Ungría también se ha mostrado muy satisfecho con la sentencia de la justicia: «Una buena noticia en este farragoso procedimiento, un tema económico que ella me requería un dinero y la jueza ha decidido que eso ya lo había acometido en su momento y que no daba lugar (…). Cuando la gente trata de ponerme a parir como persona, que hay muchas que dicen que yo he hecho me fastidia un poquito». Además, el empresario ha dejado claro que, aunque le haya ganado esta guerra a su ex, eso no significa que no quiera un acercamiento con ella: «Yo me tomaría un café con ella encantado de la vida y seguro que a mi hija le encantaría que me tomara un café con ella».