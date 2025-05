Elena Tablada ha reaparecido en el photocall de los premios Mujer Fearless en Madrid. Hace justo un año que la diseñadora de moda le ganó una batalla judicial a Javier Ungría, su ex, tras una larga y polémica lucha por la custodia de Camila, su única hija en común. Tras ello, Elena y Javier tuvieron un cruce de acusaciones en los platós de televisión y, entonces, no parecía que ninguno de los dos alzara en algún momento la bandera blanca en el conflicto. Sin embargo, el tiempo lo cura todo y ahora, la modelo ha comentado en qué punto está su relación con el padre de la pequeña de su casa.

El mejor momento de Elena Tablada

La asistencia de Elena Tablada a estos premios fue porque la ex de Bisbal ha sido elegida como la Madre del Año. Un reconocimiento que recogió con mucho orgullo y es que tiene la custodia completa de sus dos hijas, Ella y Camila. «Es lo mejor que me pueden dar, es inspiracional. Ojalá fuera madre del año, pero todos los días lo intento. Ser madre para mi es el mejor logro que he hecho en mi vida y ellas me inspiran a ser la arquitecta de mi paz, a ser sanadora, polifacética…», ha dicho.

La diseñadora de moda ha hecho, además, un balance sobre cómo es vivir la maternidad en solitario. «Es duro… Es una carrera de mucho fondo y de muchas trabas. Ojalá tuviéramos un manual de instrucciones o una máquina de paciencia. Queda aprender. A veces es desesperante, pero es lo que me ha tocado vivir».

Elena Tablada, en’ ¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

En este momento de su vida, y un año después de que saliera la sentencia de la batalla judicial contra Javier Ungría por la custodia de sus hija Camila, Tablada ha asegurado que está «en una etapa de paz» que está disfrutando gracias a haberse puesto por delante de todo y haberse priorizado en muchas ocasiones: «Yo me cuido mucho la salud mental, es una herramienta para vivir. Estoy viviendo mi vida, no la de los demás».

La relación con el padre de sus hijas

Elena Tablada y David Bisbal presentando a su hija frente a los medios. (Foto: Gtres)

La relación de Elena Tablada con sus ex y padres de sus dos hijas -David Bisbal, con la que tuvo a Ella, y Javier Ungría, el padre de su hija Camila-, siempre ha estado en el foco mediático. Ahora, y tras unos años convulsos por una batalla judicial contra el padre de la pequeña, Tablada ha tendido puentes con el empresario que, además, acaba de cerrar Haches, su restaurante en Ortega y Gasset. «Nosotros son 20 años… Hemos tenido de todo y supongo que con el papá de Camila será igual. Tendremos épocas buenas, malas… Es parte de la vida y de la ex vida».

Javier Ungría y Elena Tablada en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

En cuanto a un acercamiento con Javier Ungría, Tablada lo tiene claro, aunque asegura que no es su prioridad «tomarse un café con Javier»: «Yo siempre estoy por la labor y por mis hijas. Hay mucha gente antes que Javier para tomarme un café».