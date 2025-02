Comienza la esperada cuenta atrás para que arranque la nueva edición de Supervivientes 2025. Será el próximo 6 de marzo cuando el reality más extremo de la televisión comience. Por ahora, ya hay varios famosos confirmados que estarán presentes en esta entrega como Makoke, Pelayo Díaz o Álvaro Muñoz Escassi. Precisamente sobre el concurso ha hablado uno de sus ex participantes, Javier Ungría.

El empresario ha acudido a la presentación de la firma Félix Ramiro durante la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. En el marco de esta cita, Ungría se ha pronunciado sobre el hecho de que su ex mujer, Elena Tablada se ha negado a formar parte de la lista de concursantes.

Javier Ungría posando. (Foto: Gtres)

«Yo sí la vería de concursante, la verdad. Podría hacer un buen papel, lo que pasa que entiendo que al haber estado el año pasado yo, quizás…», ha indicado en un primer momento. «Nadie sabe cómo le va a ir en este tipo de concursos. Ella tiene su opinión. Si no hubiese ido yo habría más posibilidades de que fuese, pero igual eso le frena, no lo sé. Ella es aventurera», ha añadido. «Es una cuestión de egos», ha confesado.

La opinión de Elena Tablada

Elena Tablada reapareció en la fiesta con la que se dio el pistoletazo de salida a la Mercedes Benz Fashion Week Madrid y, rotunda, dejó claro que no viajará a Honduras. «Casi me lo creo, ¿eh? Casi me lo creo, pero no. No. Confirmadísimo que no. Es algo que no me llama la atención. Y bueno, al final, tengo prioridades, mis hijas son mi prioridad, quiero estar con ellas y luego, claro, mis abuelos bajarían del cielo y me dirían, ‘pero mira, el trabajo que hicimos para que tú no pasaras trabajo y ahora te vas a ir a pasar trabajo por gusto, no’», aseguró, en clave de humor. Dejó claro también que para «realidad» ya tenía «suficiente» con la suya, que ya esa supera a la ficción».

Elena Tablada en la MBFWM. (Foto: Gtres)

Es necesario echar la vista atrás, concretamente, hasta el verano de 2022, para contextualizar la ruptura de la diseñadora y Ungría. Pese a que era uno de los matrimonios más estables de la crónica social de nuestro país, el amor se terminó y tomaron la decisión de continuar sus vidas por caminos separados. «Habría sido todo más fácil y sano si hubiera habido terceras personas. Las excusas fueron tan crueles que, como madre, solo me nació dejarlo ir y alejarme lo máximo posible», expresó por su parte Elena Tablada tras la separación a la revista ¡Hola!