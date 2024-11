El 8 de noviembre, Javier Ungría se convirtió en uno de los protagonistas de ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. Durante esta intervención televisiva, el que fuera concursante de Supervivientes habló de su separación de Elena Tablada. Ahora, ha sido la propia diseñadora la que ha reaccionado a las palabras de su ex.

La reacción de Elena Tablada

Elena Tablada ha sido vista a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. La influencer se ha mostrado cauta al hablar de esta aparición en televisión de Ungría, dado que no ha tenido tiempo de ver la entrevista al completo.

dice que no ha visto la entrevista del padre de su hija pequeña y que no va a decir nada más por el momento. Además va con su hija y no quiere contestar nada. «Bueno, a ver, me lo han dicho, pero tendré que verlo con calma», ha dicho en un primer momento.

Elena Tablada, en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Tablada ha respondido a la pregunta acerca de si considera que su guerra mediática con el tiene fin. «Claro que tiene final», ha comentado. Sin embargo, no ha querido pronunciarse más.

Elena Tablada, en su última entrevista. (Foto: Telecinco)

Las declaraciones de Javier Ungría

Javier Ungría se sentó por primera vez en el plató del espacio de la cadena de Fuencarral y lo hizo con un claro objetivo: sincerarse sobre su relación con Elena Tablada. Una intervención que se produjo después de la docuserie de Me quedo conmigo, de Mtmad, en las que Elena también se abrió en canal sobre su ruptura.

Una vez Javier Ungría escuchó las palabras de Elena Tablada en las que insistía en que después de casarse había descubierto un nuevo Javier, el empresario se pronunció, muy contundente: «Nosotros teníamos una unidad familiar y hubo un momento en el que yo era el último mono de la casa. Acabas cansado», comentó ante el objetivo de la cámara.

Javier Ungría y Elena Tablada en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Además, Javier Ungría confesó que llegó a mendigar amor. «Elena no es una mujer cariñosa y ella lo sabe, tiene virtudes y ser cariñosa no es una de ellas», explicó.

El fin de su matrimonio

En agosto de 2022, se hizo público que Elena Tablada y Javier Ungría habían decidido poner fin a su relación después de seis años juntos, dos bodas (una en Miami y otra en Cuba), y una hija en común. Meses más tarde, Elena ofreció una entrevista en la que se abrió sobre esta ruptura. Para ella, la separación marcó un doloroso punto final, y no dudó en admitirlo. Para superar este momento difícil, buscó apoyo profesional y encontró en la meditación y la lectura un alivio para el desamor. «Ha sido un proceso muy duro. Perdí mi ideal, mi estabilidad económica, mi imagen de mí misma, mis ganas, mi luz… Pero en esa oscuridad aprendí la importancia de poner límites y de regular lo que doy», confesó en las páginas de ¡Hola!.