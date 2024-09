Javier Ungría reacciona al ataque más inesperado de Elena Tablada

Elena Tablada se ha convertido en la protagonista de la segunda temporada de Me quedo conmigo, el docureality de Mtmad que trata de someter a un rostro conocido a una intensa terapia. Durante los dos primeros capítulos emitidos, la diseñadora se ha sincerado como nunca sobre cómo fue su relación con David Bisbal, al mismo tiempo que también ha sacado a relucir alguno de los motivos que dinamitaron su matrimonio con Javier Ungría.

A lo largo de la terapia, Tablada desveló que no tiene un buen recuerdo de la familia de Ungría, definiéndola como estrictamente protocolaria. Unas palabras que han provocado que el ex concursante de Supervivientes rompa su silencio a través de un comunicado en las redes sociales. En el escrito, aunque no menciona en ningún momento el nombre de la mujer de la que decidió separarse en agosto de 2022, realza lo maravillosos que son los miembros de su familia, lo que da a entender que se trata de una clara respuesta hacia el ataque de su ex pareja.

«Ojalá pudiese volver a nacer porque, si así fuese, volvería a elegir a todos y cada uno de los miembros de mi familia. No sólo por su brillo interior, sino por ser empáticos, generosos, cercanos, dispuestos y predispuestos, amables, leales, educados (que parece un delito), divertidos y extraordinarios hijos, padres, tíos y hermanos», sentenciaba, entendiendo sus palabras como una clara alusión a la entrevista de Elena.

«Yo sé la suerte que tengo. Mi hija aún no, pero todo llega porque el tiempo vuela. Es de bien nacido ser agradecido», zanjaba. El escrito, publicado en las stories de su perfil oficial de Instagram, lo acompañó de la canción Sintiéndolo mucho, interpretada por Joaquín Sabina y Leiva. También llamaron la atención los emoticonos con los que firmó el comunicado: un corazón y una manzana. Estos dos símbolos son muy significativos de la película de Blancanieves, un largometraje de Disney que Elena Tablada utilizó para expresar sus sentimientos durante la terapia.

La justificación de Elena Tablada

Durante la fiesta de inauguración de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, Elena Tablada fue preguntada por su terapia de Mtmad y, tras ser conocedora del revuelo de sus declaraciones, Tablada ha desvelado el motivo por el que aceptó participar en dicho docurreality: «Es un programa para mí y para mi crecimiento personal y no para hundir a nadie», decía. Asimismo aseguraba que ni Javier ni su familia se habían puesto en contacto con ella: «No hablamos desde que nos separamos», sentenciaba.

Por otro lado, la diseñadora también comentaba que se encontraba en «su mejor momento» y desvelaba que se había lanzado a estudiar diseño de interiores.