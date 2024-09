Elena Tablada ha tomado una importante decisión que afecta a su situación más personal. La diseñadora, que suele hacer gala de su hermetismo, ha querido sincerarse sobre varios aspectos de su pasado que la han marcado para siempre. Sobre esto ha hablado en una entrevista en la que se ha abierto en canal.

La también influencer se ha sometido, en la segunda temporada de Me quedo conmigo, a una intensa terapia para superar todos los conflictos personales que arrastra desde hace tiempo. Durante estas sesiones Tablada se ha sincerado con Andrea Vicente, la psicóloga del formato. Con ella ha hablado de sus emociones, de su relación pasada con David Bisbal y de las filtraciones de su madre, entre otras cosas. Sin embargo, esto es sólo un adelanto porque no será hasta el próximo 11 de septiembre cuando se emita el episodio completo.

Elena Tablada se sincera en una entrevista. (Foto: Redes)

Su relación con David Bisbal

Elena Tablada y David Bisbal comenzaron su relación en el 2005, tan solo tres años después de que el almeriense saliera del concurso que le lanzó a la fama, Operación Triunfo 1. La relación fue cuestionada porque tan sólo unos meses antes el cantante ponía punto final a su historia de amor con Chenoa. Un noviazgo que también generó mucha expectación.

«Fue una relación muy mediática», ha asegurado Elena sobre cómo vivió esta etapa de su vida con Bisbal. «Que un país entero o medio mundo estuviera hablando de una persona que no era realmente yo… Me dolió mucho que no se me diera mi lugar», ha añadido.

Elena Tablada hablado de su relación con Bisbal. (Foto: Redes)

Seguidamente, Elena Tablada ha incorporado a su madre en esta ecuación. «Se empezó a enturbiar la relación con mi madre a raíz de mi historia con David», ha asegurado. «Todo el mundo llamaba a mamá para intentar sacar información… Filtraba cosas a la prensa», ha explicado por su parte Naele, hermana de Elena, que también ha formado parte de este proyecto audiovisual que se podrá ver en Mitele. Es en este momento cuando la psicóloga interviene. «¿Te pusiste límites?», pregunta a Elena. «Sí, pero mi madre no entiende de límites», ha confesado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por mtmad (@mtmad.es)

La opinión de su madre

«Yo quiero ayudarla, pero no me deja», ha comentado la madre de la diseñadora. También ha opinado que ni su hija ni el artista supieron gestionar bien su relación. «Lo que me crea desconfianza de ti es que cuando haces las cosas me lo ocultas», ha indicado por su parte Elena Tablada. Al finalizar el vídeo de promoción Elena ha asegurado que va a confiar en el proceso de sanar.