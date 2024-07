Durante el tiempo que ha durado la batalla legal entre la ex pareja, la máxima prioridad y defensa de Elena Tablada ha sido que su pequeña crezca junto a la hija que tuvo en común con David Bisbal, Ella, sin impedir, eso sí, que su padre pudiera verla cuando quisiera. Por su parte, Javier Ungría, buscaba conseguir la custodia compartida. . «Quiero que mis niñas se críen juntas y con valores. Así llevo haciéndolo desde hace 13 años que me convertí en mamá. Pelear o batallar son palabras muy feas. Yo lo único que quiero es lo mejor para mis niñas y por eso me entrego tanto en cuidarlas y protegerlas», desveló Tablada en una entrevista en el programa Y ahora Sonsóles, en Antena 3.

Fue en agosto de 2022 cuando Elena Tablada y Javier Ungría anunciaron su separación «después de 6 años de una preciosa relación, a pesar de que ninguna es un camino de rosas», y lo cierto es que si bien al comienzo todo apuntaba a que ambos mantendrían igualmente una buena relación, el tiempo ha demostrado más bien todo lo contrario.

La exposición de su hija, el otro punto de inflexión entre Tablada y Ungría

Al margen de la posesión de la custodia de Camila, el otro frente abierto que ha enfrentado a la expareja desde su separación, y que tiene que ver también con el cuidado de la menor que tienen en común, tendría que ver con la exposición de la pequeña en redes. Y es que Javier ha dejado clara, en varias ocasiones, su total desaprobación por el hecho de su hija aparezca en los medios sociales. Una cuestión que, en su día, también enfrentó a Tablada y David Bisbal. «No entiendo muy bien el cambio de parecer de Javier. La niña sale en sus redes sociales y nunca he dicho nada. Me parece bien que el padre comparta los momentos felices con sus seguidores. Me parece muy bonito», aseguró Tablada sobre este asunto.