Elena Tablada desvela quién pagó al detective que se dedicó a investigar a Javier Ungría

Después de una larga batalla judicial, Elena Tablada ha logrado lo que tanto quería: separarse de Javier Ungría. La diseñadora ha dado una nueva entrevista para dar todos los detalles sobre el proceso que ha seguido para hasta llegar a este punto. Se han contado muchas cosas, como por ejemplo que Elena contrató a un detective para investigar al empresario, pero ¿por qué?

Tal y como ha contado ella misma, su separación le generó una serie de gastos que no pudo asumir, por eso uno de sus amigos le dio dinero para que pudiera pagar al espía. No obstante, ha prometido que Javier Ungría estuvo demasiado tiempo bajo vigilancia, únicamente quería observarle porque su representante legal le recomendó que tuviera pruebas sobre su vida privada de cara al juicio.

«No le pongo un detective ocho meses. El detective estuvo siete días en dos meses diferentes, dos compañías diferentes que a mí me lo paga un amigo mío porque yo no tengo la capacidad de pagar a un detective», ha explicado durante su última intervención pública.

Elena Tablada, en su última entrevista. (Foto: Telecinco)

Elena ha luchado para que a sus hijas no les falte de nada. Cuando se separó de David Bisbal llegó a un acuerdo con la cantante que favorecía a la pequeña que tuvieron en común y pretendía conseguir lo mismo con Javier. El problema, según ha contado Tablada, es que su último marido aseguraba que sus ingresos no eran tan altos como parecía.

Las pruebas que Elena Tablada reunió contra Javier Ungría

Elena Tablada ha explicado que en ningún momento tuvo mala intención cuando contrató al investigador privado. El pasado 26 de julio se ha sentado en ¡De Viernes! para desvelar el material que obtuvo tras seguir a Javier Ungría en secreto.

«Se ve cómo no hay rutinas, el nivel de vida no es el que… En la vida hay que ser honestos con lo que puedes aportarle a tu hijo. Yo quería que fuera honesto con lo que podía aportar y también por la calidad de vida y el estilo de vida que llevaba, que para mí no es el que yo quiero para mi hija». Según ha insinuado, Ungría alegaba tener menos ingresos de los que realmente recibía.

La ex de David Bisbal se alegra de haber contratado a un detective, pues el trabajo de este profesional tuvo un buen resultado. «En el juicio se admitieron todas las pruebas menos los testigos. Pero todos los informes de detectives, del organismo social, del psicosocial… todo se admitió y no había nada que hablar porque estaba todo muy clarito».

Elena Tablada desvela cómo se porta Javier Ungría con su hija

Elena Tablada y Javier Ungría (Foto: Gtres)

Después de reconocer que el investigador que vigiló a Javier no lo pagó ella, Elena Tablada ha admitido algo importante: el empresario es un buen padre. No obstante, prefiere ser prudente y ver cómo se comporta a partir de ahora.

«Ser buen padre sí porque está con ella y juega con ella. Pero hay otras cosas que involucran ser buen padre y eso se va viendo con el paso del tiempo. Son un cúmulo de cosas que la jueza ha visto que no son beneficiosas para la menor».

Tablada ha dado una sincera entrevista en Telecinco. Ha ganado su batalla contra Javier, aunque siempre tuvo la sensación de que el final no iba a llegar nunca. «Cuando me dijeron la sentencia pasé miedo porque me dio pinta de que esto por desgracia irá para largo», ha declarado en el programa presentado por Santi Acosta.