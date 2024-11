El programa ¡De Viernes!, en Telecinco, anunció recientemente la visita de Javier Ungría al espacio para hablar por primera vez de su ruptura con Elena Tablada y desmentir todas las afirmaciones que ésta, en sus propias palabras, ha vertido sobre él en los últimos meses. Sobre todo, tras la participación de Tablada en Me quedo conmigo, en Mtmad. Esto no ha gustado en absoluto a la diseñadora de joyas, que no ha dudado en advertir a su ex públicamente ante esta entrevista. Lo ha hecho durante su asistencia a una fiesta de Halloween organizada en Madrid, en la que han dado cita otros rostros conocidos de la crónica social de nuestro país, como la actriz y modelo española Nona Sobo, Jessica Goicoechea o Lorena Gómez.

Preguntada expresamente por ello, Elena Tablada se ha mostrado de lo más tajante. «He dicho las cosas que son verdad. Como ya dije un día, esto puede durar lo que él quiera que dure», ha comenzo diciendo. «Ahora que la cosa estaba un poquito más tranquila, que no estaba resonando mucho su nombre…Le ha gustado el caramelo…El caramelo de la fama le ha gustado. Cada uno se expone lo que quiere y no depende de él lo que dure. Entonces, como no dura, pues ahora tenemos esta exposición», ha añadido la televisiva.

Elena Tablada en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque Elena Tablada prefiere mantenerse en un segundo plano mediático para con este tipo de asuntos, esta vez no ha podido evitar pronunciarse, al margen de lo anterior, al respecto del estado de la ‘guerra’ judicial que mantiene con Javier Ungría. «Bueno, todavía no ha terminado. Ahora tenemos otro comienzo nuevo», asegura. Y repite: «Yo ya le dije, esto va a durar lo que él quiera que dure. Si él quiere que se extienda, lo extendemos. Yo tengo más que contar».

Fue el pasado mes de julio, cabe recordar, cuando la crónica social de nuestro país supo que Elena Tablada se había impuesto en el juicio por la custodia de su hija en común con Javier Ungría. Según desveló el colaborador de televisión Aurelio Manzano, la diseñadora consiguió hacerse con la tutela de su hija en común con el ex concursante de Supervivientes, tras más de un año con el caso en los juzgados gracias al «informe del detective privado y las pruebas presentada» por ella. «Elena gana a Javier el juicio por la custodia de su hija. Le conceden la custodia total. El informe del detective privado y las pruebas por Elena han sido determinantes», dijo el tertuliano.

Elena Tablada en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La separación de Elena Tablada y Javier Ungría