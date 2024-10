El descuido con el que Elena Tablada confirma tener pareja

Elena Tablada acudió al espectáculo WAH, el evento musical inmersivo que aúna música y gastronomía celebrado en Madrid. En un primer momento posó, como es habitual, en el photocall habilitado y poco después atendió a los medios de comunicación allí presentes. Si bien no quiso revelar si había o no encontrado el amor, un descuido por su parte antes de marcharse confirmó que se ha vuelto a ilusionar.

«Hoy es la noche de encontrar el amor», comentaron los periodistas. «¡No! El mío no está en España. O sea, el mío no es español», indicó Elena Tablada. Con estas declaraciones, la que fuera pareja de David Bisbal reveló un dato importante sobre su actual situación sentimental. Esta inesperada confesión por parte de Elena Tablada llega después de que no se le haya relacionado con nadie en los últimos tiempos tras su separación de Javier Ungría.

Elena Tablada en un evento. (Foto: Gtres)

El fin de su matrimonio con Javier Ungría

En agosto de 2022 salió a la luz que Elena Tablada y Javier Ungría habían puesto fin a su historia de amor tras seis años de relación, dos bodas (una en Miami y otra en Cuba) y una hija en común. Meses después, la televisiva concedió una entrevista en la que se sinceró sobre esta ruptura.

Elena Tablada en un evento. (Foto: Gtres)

Para Elena su separación supuso un punto final doloroso y no le costó confesar que así fue. Para poder superar este bache sentimental pidió ayuda profesional y también apostó por la meditación y la lectura como bálsamos para el desamor. «Ha sido un proceso muy duro. Perdí mi ideal, mi estabilidad económica, mi imagen de mí misma, mis ganas, mi luz… Pero en esa oscuridad aprendí la importancia de poner límites y de dosificar lo que entrego», explicó.

«No tengo reparo en admitir que me dejé romper el corazón en mil pedazos, pero me perdono y estoy orgullosa de, poco a poco, ir sanándome», añadió. «He llorado mucho y ha sido enriquecedor para mí llorar y ver que en la vida nada es eterno. Hay que darse cuenta de que en la vida hay personas que tienen una fecha de caducidad. He entendido que hay personas que llegan a tu vida para cumplir una misión y, cuando la cumplen, se tienen que ir. Hay que dejarlas ir. Eso es doloroso, porque a lo mejor tú quieres aferrarte a ellos por mantener el ideal de vida que tenías, pero lo más inteligente es soltar», explicó Elena Tablada en la revista ¡Hola!

Elena Tablada y Javier Ungría. (Foto: Gtres)

Elena Tablada y Javier Ungría soñaban con un futuro en familia. Sin embargo, tomaron la decisión de poner fin a su relación para emprender caminos diferentes.