Javier Ungría responde a las acusaciones más graves de Elena Tablada: "Me han tocado mucho los…"

Después de que hace tan solo unos días Javier Ungría contestara, a golpe de comunicado y de manera indirecta, a algunas de las declaraciones de Elena Tablada en Me quedo conmigo, el ex concursante de Supervivientes ha dado un paso al frente y ha roto su silencio delante de las cámaras sobre las incendiarias palabras de la madre de su hija. Todo ha ocurrido durante su última aparición pública en la presentación de la firma Félix Ramiros en el marco de la 80ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Allí, con rostro serio y seguro de sí mismo, el empresario ha confesado que considera que la modelo ha sobrepasado ciertos límites con su participación en el programa de Mtmad.

«Lo único que me ha molestado es que meta a mi familia en todo esto porque ha sido excepcional con ella y con su familia. Me ha parecido un poco feo», comenzaba a decir. Confesaba que no se había puesto en contacto con David Bisbal, la otra ex pareja de Tablada que también ha recibido ciertas críticas por su parte durante el programa mencionado. No obstante, reconocía que habían coincidido alguna que otra vez y que siempre le había parecido una persona «fantástica».

Javier Ungría en la presentación de la firma Félix Ramiros en la 80º edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. (Foto: Gtres)

Proseguía insistiendo en que no quería seguir hablando del tema porque creía que lo único que conseguiría con ello sería «enturbiar el ambiente». No obstante, confesaba que iba a terminar de ver los capítulos que están a punto de emitirse para valorar si las palabras de su ex mujer tienen cabida en una demanda. Añadía que en su caso nunca se había planteado dar una exclusiva porque prefiere mantenerse en un segundo plano como hasta ahora. «Creo que hay ciertas cosas que uno debería quedárselas en casa o no cruzar ciertas líneas que pueden salpicar a gente que no tiene nada que ver en todo esto», sentenciaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de mtmad (@mtmad.es)

En cuanto a su cuestionado rol en la paternidad, Ungría también ha querido pronunciarse: «Como padre soy lo mejor que puedo, un padre normal», decía. A pesar de todo, reconocía que le gustaría tener una relación cordial con Elena, aunque no está seguro de que eso sea posible. Afirmaba que le habían tocado «mucho los ‘bemoles’» pero que iba a intentar seguir manteniendo la prudencia.

Una polémica ruptura

Elena Tablada y Javier Ungría en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Elena Tablada y Javier Ungría se conocieron en 2016, se casaron dos años después y dieron la bienvenida a su primera hija en común en 2020. Durante un largo tiempo formaron una idílica pareja que posaba de la mano en los photocalls, presumiendo de una vida de ensueño. Sin embargo, en 2022, hicieron pública su separación, la cual ha estado marcada en todo momento por una intensa batalla judicial y un intercambio de duras y constantes acusaciones entre ambos.