Javier Ungría habla de su divorcio y desvela el mayor miedo de Elena Tablada con David Bisbal

Javier Ungría, ex marido de Elena Tablada, ha roto su silencio y ha contado su versión sobre su polémico divorcio con la diseñadora e influencer. Hasta ahora había preferido permanecer en silencio mientras que su ex protagonizaba un programa sobre terapia psicológica que dejaba clara su versión sobre los hechos que dinamitaron la relación con Ungría.

Meses después de escuchar en diferentes foros el punto de vista de la ex pareja de David Bisbal, Javier ha considerado que ha llegado su momento y no ha dudado en desmentir algunos de los puntos explicados por su ex mujer. «Se han cruzado líneas rojas que no me parecen admisibles», señalaba para justificar su aparición mediática.

De este modo, Javier dejaba claro que no le ha gustado la manera de proceder de Elena, aunque ha reconocido en todo momento que comenzó su historia por amor: «Me casé muy enamorado de ella y entiendo que ella también», explicaba antes de afirmar que Elena sacó demasiada punta a las cosas. Ha dado una entrevista en ¡De Viernes! y no se ha dejado ningún detalle en el tintero.

Javier Ungría considera que alguna de las cosas que criticó Elena de él no son veraces: «Yo me iba con amigos pero igual que ella lo hacía, no veo nada extraño en ello. Nunca me había dicho nada de ninguna inseguridad. La relación se ha ido desgastando por parte de los dos por no haberla cuidado. No veo justo volcar toda la responsabilidad en una parte».

En lo referente a su faceta como padre, reconoce cuál fue su talón de Aquiles: «Yo, al ser padre primerizo estaba mucho más verde que ella. Ella lo hacía más veces que yo porque estaba más tiempo en casa», añadía en relación al reproche de Elena con el que aseguraba que no hacía todo lo que le correspondía como padre.

A pesar de que, como dijo Tablada en su día, Javier confirmaba que habían ido juntos a terapia. Los motivos de Ungría para dejarla no coincidían con los de su ex. «Si vamos a terapia no tiene sentido que al día siguiente volvamos a lo mismo. Hay que darle una continuidad», comenta al respecto.

Que su hija viera a sus padres enfrentados un día tras otro fue el desencadenante para que el empresario tomara la decisión de separarse, no como dijo Elena: «Ella no quería admitir que había terminado con la relación. De Hecho me mandó un vídeo sobre mi hija para intentar ablandarme para que volviese».

El momento álgido del testimonio llegaba al revelar los paralelismos con la relación de Elena y David que encontró en su propia historia: «Ahora conmigo todo es malo y cuando yo llegué a su vida todo lo malo era lo anterior. Es como un patrón que se está repitiendo».

No solo eso, en la relación del empresario con la hija mayor de Elena, frutó de su relación con David Bisbal, Javier quiso dejar muy claro cuál era el miedo principal de la diseñadora: «Soy una persona más estricta, más seria, me gustan los modales y Elena no es tanto así. A mí en cierta medida no se me permitía (…) poner normas. Eso no gustaba mucho. Elena tenía el miedo de que la niña se quisiese ir a vivir con su padre, entonces no quería un ambiente que no fuese constantemente alegre».