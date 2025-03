El inesperado gesto de Elena Tablada con Javier Ungría y David Bisbal por el Día del Padre

Después de varios altibajos, Elena Tablada está atravesando una etapa estable y alejada de todo tipo de polémicas. Tanto es así que esta paz y felicidad que la rodea la han llevado a mejorar considerablemente su relación con Javier Ungría, su ex pareja y padre de su hija menor. «Las cosas están mucho mejor entre nosotros, hay un trato cordial, que es lo más importante», confesó en una de sus últimas apariciones públicas ante los micrófonos de Gtres. Semanas después de estas declaraciones, Tablada ha reafirmado esta buena relación al confesar que felicitó tanto a Javier como a David Bisbal (padre de su primogénita) con motivo del Día del Padre.

«Claro que les he felicitado. El Día del Padre hay que celebrarlo», revelaba al llegar al bautizo de su sobrina, celebrado el pasado 22 de marzo en la Parroquia de Nuestra Señora de la Moraleja, en Madrid. Sin entrar en mayores detalles, la diseñadora de joyas señalaba que iban a disfrutar del especial evento «con familia, con amigos y con mucho amor». No obstante, con este gesto inesperado para muchos, Elena Tablada ha dejado entrever que está dispuesta a dejar atrás sus diferencias con sus ex parejas por el bienestar de sus dos hijas.

Elena Tablada en Madrid. (Foto: Gtres)

Estas declaraciones han llegado tan solo unos días después de que en la revista ¡Hola! confirmara que su ruptura con Ungría era ya «una herida curada» y que prefería quedarse «con un recuerdo lindo» porque «siempre será una parte de su vida». «Tengo una relación ahora conmigo misma que vale mucho más que cualquier mala relación que pueda tener. No dedico tiempo a las cosas negativas, sino que dedico tiempo a ayudar, a vivir de una manera muchísimo más altruista y a ayudar a las personas que realmente lo necesitan», expresaba. Unas palabras que, sumadas al inesperado gesto con los dos padres de sus hijas, presagian una nueva etapa para Tablada.

Elena Tablada y Javier Ungría en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Del mismo modo, con David Bisbal también ha optado por mantener una buena sintonía para velar por la felicidad de su primogénita, nacida fruto de su relación. «Tenemos una hija adolescente y es muy importante que nosotros tengamos nuestro triángulo. Le guste a quién le guste y a quién no también», explicó Tablada desde el plató de ¡De viernes!

Elena Tablada y David Bisbal presentando a su hija frente a los medios. (Foto: Gtres)

Sobre su ruptura, Elena fue clara: «Éramos muy jóvenes, fueron años muy bonitos y después se rompió el amor. Hubo gente que se metió y que lastimó tanto la relación como la separación», sentenció en el espacio televisivo presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.