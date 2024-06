Jennifer Lopez y Ben Affleck reaparecen juntos y de la mano en medio de rumores de ruptura

En los últimos días, han sido varios los medios de comunicación, ya sea en nuestro país o lejos de nuestras fronteras, los que se han hecho eco de una supuesta crisis en el matrimonio entre Ben Affleck y Jennifer Lopez, luego de que el portal TMZ anunciara que el actor estadounidense había abandonado el domicilio que compartía con Jennifer para regresar durante unos días a un piso de su propiedad situado en el exclusivo barrio de Brentwood, dentro de Los Ángeles; y de que la cantante diera ‘me gusta’ a una publicación de una terapeuta en la que se hablaba de ruptura de pareja.

«No se puede construir una relación sana con alguien que carece de integridad y seguridad emocional», se podía leer. «Empezar una relación es lo fácil. Nutrirla y cuidarla es otra historia. Amar no es un sentimiento. Es una acción. No podemos esperar que alguien nos vea cuando nosotros ni siquiera podemos vernos a nosotros mismos», añadía la profesional. Pero lo cierto es que la pareja ha salido al paso de dichas informaciones, y desmentido cualquier tipo de rumor sobre el fin de su matrimonio en las últimas horas.

Hace unos días, Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron fotografiados juntos al término de la ceremonia de graduación de uno de sus hijos, Violet, en Los Ángeles. En las imágenes, la pareja se mostraba de lo más cómplice y cariñosa, caminando incluso de la mano y muy sonrientes. Y lo mismo ocurre ahora. Durante este fin de semana, la dupla también ha disfrutado de otros planes en familia para los que se han mostrado muy unidos.

El domingo, Jennifer Lopez estuvo de compras en un mercadillo con Emme, uno de los mellizos que tuvo durante su matrimonio con Marc Anthony. Después, la intérprete de Cásate conmigo o The Wedding Planner se encontró de nuevo con Ben Affleck para acudir juntos a un partido de baloncesto de Samuel, el hijo pequeño de la actriz, que tuvo lugar en un centro deportivo de Los Ángeles. En las intantáneas, Ben Affleck se muestra muy atento y caballeroso con su esposa, abriéndole la puerta al tiempo que ella le regala una sonrisa.

Estas imágenes de Ben Affleck y Jennifer López llegan apenas unos días después de que la cantante anunciara la tercera parte de su gira de conciertos, cuyo título más reciente era This Is Me…. Live. «Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Les prometo que los compensaré y volveremos a estar todos juntos. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima…», rezaba el texto.

Los comienzos de Ben Affleck y Jennifer López

Jennifer Lopez y Ben Affleck se conocieron durante el rodaje de la película Gigli, en 2002, y lo cierto es que rápidamente se convirtieron en una de las parejas más populares de la industria cinematográfica en Hollywood, conocida como Bennifer. En noviembre de ese año, se comprometieron. No obstante, la intensa atención mediática y la presión resultante contribuyeron a la cancelación de su boda, programada para septiembre de 2003, y a su eventual separación en enero de 2004.

