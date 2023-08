Se ha cumplido ya un año, concretamente el pasado lunes 21 de agosto, desde que se celebró una de las bodas más esperadas, la de Jennifer Lopez y Ben Affleck. Ceremonia a la que acudieron cientos de invitados y que tuvo lugar en su finca de Georgia. Celebración con la que la pareja selló su amor casi dos décadas después de su primer compromiso. Y es que su historia define a la perfección la antigua leyenda que tiene su origen en la cultura oriental, tanto en China como en Japón, y que cuenta que un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse sin importar el tiempo transcurrido. Para celebrar sus primeros 12 meses como marido y mujer, la cantante ha querido publicar dos instantáneas inéditas de su gran día.



En la primera imagen aparecen de lo más cómplices sonriendo tras darse el ‘sí, quiero’. Se puede apreciar parte del primer vestido elegido por la cantante, un patrón realizado en exclusiva por Ralph Lauren Collection, uno de las marcas de cabecera de la protagonista de Cásate conmigo. Se necesitaron más de 1.000 pañuelos y 500 metros de tela en forma de volantes para hacer una versión etérea del clásico vestido de columna de cuello alto de la firma. Además, los volantes se cosieron a mano uno a uno, creando una falda voluminosa con aire romántico. En cuanto a las mangas, se adornaron con volantes en forma de cascada que se extendía desde la parte trasera del cuello hasta el hombro. En la segunda fotografía se besan bajo los fuegos artificiales que iluminaron el momento.

Jennifer Lopez y Ben Affleck el día de su boda / Redes sociales

Pero no solo ha querido dejar plasmado en su feed de la mencionada red social estos instantes, sino que ha escrito unas emotivas palabras a su marido. «Hoy hace un año. Querido Ben. Sentada aquí sola mirando mi anillo anillo. Me siento abrumada. Me hace querer cantar, cantar

cómo hemos acabado aquí. Sin rebobinar. Oh esta es mi vida…», ha comentado completamente enamorada.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en una imagen de archivo / Gtres

El origen de su historia

Se conocieron en 2001 durante el rodaje de la película Una relación peligrosa. Y tan solo un año después, en noviembre de 2002, Ben le propuso matrimonio con un diamante rosa de 6,1 quilates de Harry Wintson, pero un día antes de la ceremonia, que tenía prevista celebrarse en septiembre de 2003, la pareja anunció que posponía el enlace. «Cuando nos dimos cuenta de que estábamos contemplando seriamente la posibilidad de contratar a tres ‘novias señuelo’ en tres lugares diferentes, supimos que algo iba mal», afirmaron en un comunicado en aquel entonces: «Empezamos a sentir que el día más feliz de nuestras vidas podía no serlo al final. Lo que debería haber sido un día de celebración podría irse al garete tanto para nosotros como para nuestra familia y amigos», añadieron.

En enero de 2004 se separaron de manera oficial y después hicieron sus vidas por separado. Por su parte, Jennifer se casó con Marc Anthony y tuvo gemelos, Max y Emme y Ben hizo lo mismo con Jennifer Garner, con quien tiene tres hijos. Cuando sus relaciones llegaron a su fin, el destino hizo de las suyas y volvió a juntarles, en abril de 2021.