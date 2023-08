Jennifer López se ha convertido en una de las artistas con más peso internacional del planeta, contando con un sello personal bastante característico que le ha hecho cosechar numerosos éxitos en cuanto al ámbito laboral se refiere. Un gran número de fans le siguen desde sus inicios y celebran con ella las fechas más especiales, como por ejemplo su cumpleaños. El pasado 24 de julio, la cantante cumplió 54 años y una vez más, volvió a demostrar que su eterna juventud sigue estando vigente con el paso de los años.

La intérprete de On the floor ha publicado en sus redes un posado en ropa interior que no ha dejado indiferente a nadie, luciendo un abdomen completamente tonificado y lejano a la edad que se le atribuye. Tal y como ha publicado ella misma en sus redes, el deporte siempre ha sido su gran aliado en su rutina y el entrenamiento de fuerza y el baile son el principal motivo que explica que la artista luzca un físico envidiable. Es por eso que, nada más publicar la fotografía la publicación se llenó de comentarios acerca de su cuidada figura: «¿54 años? ¿Dónde?», «Reina», «Y a mí con 30 años me duele la rodilla», «Eres una mujer preciosa en todos los caminos», «¿Qué pacto has hecho con la juventud eterna? Explícame», escribían algunos.

La fotografía la ha publicado hace tan solo unas horas, recién estrenados sus 54 años, pero cabe recordar que, tan solo un día antes a su cumpleaños, también compartió una imagen donde aparece con un kimono estampado y un conjunto interior blanco eligiendo el mejor outift para celebrar este día tan especial de la mano del patrocinio de una firma muy conocida de lencería. «Getting ready to celebrate», escribía en su idioma natal, que traducido al castellano sería: «Preparándonos para celebrar». Y dicho y hecho, ha sido ha sido. Jennifer López ha festejado por todo lo alto su esperado cumpleaños, bailando sobre la mesa y brindando con una larga lista de invitados que pudieron estar junto a ella.

Luciendo de nuevo su figura, la artista decidió optar por un vestido ajustado de color plateado firmado por Gucci con una abertura en la espalda y un escote en forma de cascada. Sin duda un acierto para una celebración inolvidable de la que ella misma ha dicho que aún queda mucho por ver: «Humor de cumpleaños… ¡Todo el mes! Siempre es un buen día cuando Lola viene a jugar… #OnTheJLo: Edición de cumpleaños próximamente», escribía bajo el carrusel de fotografías que compartía con sus seguidores de la celebración.

Posteriormente decidía publicar un brindis a finales de semana dejando claro que la celebración de su 54º cumpleaños continuaba: «@DELOLA está manteniendo mi semana de cumpleaños fuerte… Salud por el fin de semana, estilo bella Berry. ¡Feliz viernes!», escribía.