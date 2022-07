Ben Affleck ha recibido una visita de lo más especial en el set de rodaje. Emme Muñiz, hije de Jennifer Lopez y la cantante han acudido al set de grabación donde el intérprete se encuentra inmerso en su último proyecto cinematográfico. Madre e hija nos han dejado imágenes de lo más tiernas, como la de la primera abrazando a la segunda y preocupada de que no le faltara de nada. Recientemente, la joven de 14 años se ha convertido en noticia después de que su madre la presentase abiertamente como de género no binario.

La popularidad de la hija fruto del matrimonio entre Marc Anthony y Jennifer Lopez se ha disparado en los últimos días. Concretamente, desde que su madre se refiriera a ella de manera inclusiva, durante un discurso en la Gala benéfica Diamante Azul de la Fundación de los Dodgers angelinos: «La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como éste y les pido que canten conmigo todo el tiempo. Así que esta es una ocasión muy especial. Elle esta muy ocupade, es reservade, me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten…», esgrimió JLO. Un discurso que será recordado por siempre y que ha convertido a Emme en símbolo de la inclusión social y también del colectivo LGTBIQ+ que este mes celebra el Orgullo.

La intérprete de On the floor se ha destapado como una madre liberal y comprensiva con la situación de su hija, que no se identifica con el género masculino ni tampoco con el femenino. Hace tiempo ya avisó de que apoyaría a sus hijos bajo cualquier circunstancia con independencia de su orientación sexual. Todo un ejemplo de una madre que también cuida mucho su lenguaje, tal y como ha quedado demostrado.

Con el paso de los años, Emme no solo ha cambiado su forma de ver la vida y la identidad de género, sino también su físico. Del cabello largo y los vestidos pomposos, la hije de JLO ha pasado a lucir pantalones anchos y pelo corto. Dejando a un lado la niña dulce y rosa que era, le joven se ha decantado por un estilo mucho más oversize, con prendas que no se identifiquen con ningún género y colores neutros, descartando por completo el rosa o el azul.

Optando por un estilo urbano y desenfadado, Emme también ha querido cambiar su pelo, cortando por lo sano y dejando un look de ‘recién levantade’. Y es que, si hay una cosa clara es que la adolescencia le ha servido para encontrarse a sí misme, sacando a la luz su estilo más personal y con el que se siente más cómode.

Casi de manera paralela y cuando todo el planeta se hacía eco de esta situación, ha sido la hija de Ben Affleck quien ha seguido los pasos de Emme. Seraphina también ha confesado sentirse no binaria. De hecho, ambas son «muy buenes amigues», según han confesado personas cercanas al entorno de Jennifer Lopez y al actor de Batman. Pasan tiempo juntas y han encontrado la una en la otra el mejor apoyo. Tienen un estilo para vestir muy similar ya que utilizan ropa que no se asocia a ningún sexo. Del mismo modo que sucede con Jlo y Marc Anthony, los padres de Seraphina, Jennifer Garner y Ben Affleck, le apoyan de manera férrea.

Jennifer Lopez puede presumir de estar viviendo un momento de plenitud en su vida. El poder hablar sin tapujos de la condición de su hija ha sido el último avance, pero no el único. En las últimas horas se ha conocido el deseo de ambos por escribir un nuevo capítulo en esta segunda oportunidad sentimental que se han dado. Y eso pasaría por la búsqueda de un hogar familiar. El lugar escogido sería Hollywood y según medios locales ya han visto varias posibilidades, una de ellas una enorme mansión valorada en la astronómica cifra de 56 millones de euros.

Su felicidad y la de sus hijos es total, ahora que ambos son noticias. A continuación, repasamos el crecimiento y evolución de Emme Muñiz, el hije de Jennifer Lopez.