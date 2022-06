Jennifer Lopez presenta ante el público a su hija Emme con género neutro: “Elle está muy ocupade”

Podría decirse que Jennifer Lopez está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. La artista puede presumir de estar inmersa en una relación idílica junto a uno de sus primeros amores, Ben Affleck, mientras también disfruta de una situación plena a nivel profesional con el estreno de su documental en Netflix, Halftime, en el que hace una sincera reflexión sobre su carrera y lo que ha supuesto en su vida el hecho de contar con una popularidad tan creciente en todos los rincones del planeta.

En esta ocasión, si algo ha hecho que la artista vuelva a acaparar el foco mediático, ha sido la gran conexión que la une con su hija, Emme Muñiz. Durante su participación en la Gala benéfica Diamante Azul de la Fundación de los Dodgers de Los Ángeles, la cual tuvo lugar el pasado jueves 16 de junio, la más conocida como diva del Bronx se subió al escenario con su primogénita para dar cabida a una actuación maternofilial que no pasó desapercibida para todos los allí presentes. Una jornada muy especial de la que Lopez quiso hablar de una manera totalmente inesperada. Y es que, durante su discurso, se refirió a su pequeña con un pronombre inclusivo, “elle”: “La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como éste y les pido que canten conmigo todo el tiempo. Así que esta es una ocasión muy especial”, pronunciaba JLo, dejando entrever que está plenamente volcada con el colectivo LGTBIQ+ con motivo del mes del Orgullo.

Pero su discurso no quedó ahí, y siguió deshaciéndose en halagos con la también hija de Marc Anthony: “Elle esta muy ocupade, es reservade, me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten…”, expresaba, para presentar a su querida Emme a un público que esperaba el concierto común de madre e hija como agua de mayo, y que no defraudó. Ataviada con un atuendo rosa fucsia compuesto por camisa, pantalones cortos y calcetines a tono y combinado con una gorra negra, Emme lo dio todo en el escenario con su progenitora a golpe de grandes temas como A Thousand Years de Christina Perri y Born in the USA de Bruce Springsteen, reviviendo así la Super Bowl de 2020, que aunque fue recordada por su atrevida actuación junto a Shakira, no parece ser uno de los momentos más destacados para la neoyorkina de su carrera.

De esta manera, la cantautora ha anunciado, por primera vez, que Emme se considera una persona no binaria. Esto significa que no se identifica ni como hombre ni como mujer, algo que parece no importar en absoluto a Jennifer, que ya declaró en 2014 que apoyaría a sus hijos “fuera cual fuera su orientación sexual”. Además, hace tan solo dos años, la artista ya se refirió a uno de sus sobrinos, Brendon Scholl, como nibling, un término que se utiliza para mencionar a alguien con género neutro.