La falda de Zara que utilizan todas las mujeres elegantes de Madrid: eleva todos tus looks

Una de las tendencias de la temporada ya está en Zara, esta falda es una de las más buscadas por las mujeres elegantes de Madrid. Volvemos al glamour de los años 50 y lo hacemos con una prenda de ropa de esas que impresionan a simple vista. Un buen básico que puede convertirse en la antesala de algo más. De una pieza que catapultará nuestros looks de temporada en breve y que debe acabar siendo la mejor opción posible para estas fechas que tenemos por delante.

Zara tiene una nueva colección que no duda en convertirse en la antesala de unos looks de lo más especiales. Una opción de lo más recomendable que debe acabar siendo la que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. En estos días en los que cada detalle cuenta, tocará centrarnos en algunas piezas que pueden convertirse en el fondo de armario que estamos deseando obtener en estas próximas jornadas que tenemos por delante y que serán esenciales. Eleva tus looks con esta pieza recién sacada de una película del viejo Hollywood, que combina con todo tu armario y es super cómoda.

Eleva tus looks

No se necesita mucho más que una mezcla de prendas y complementos capaces de elevar tus looks. En este caso te proponemos un estampado que vuelve con fuerza esta temporada y ya ha empezado a ocupar los armarios de muchas de las famosas de nuestro país.

Antes que nada, debemos redescubrir lo mejor de un estampado que seguro que nos es familiar, este estampado de cuadros Vichy que tiene mucha historia. Los expertos de la Compañía francesa nos explican que: «El estampado Vichy se caracteriza por su diseño de cuadros pequeños, generalmente en dos colores contrastantes. Originario de la ciudad francesa de Vichy, este estampado se ha utilizado tradicionalmente en manteles, ropa y otros textiles. Su simplicidad y elegancia lo han convertido en un favorito atemporal. Es el clásico estampado de los manteles de picnic que se lleva en la ropa».

De la mesa saltó a la ropa, siguiendo con la misma explicación: «Los cuadros Vichy deben su nombre a la ciudad de Vichy en Francia, donde se popularizó este diseño en el siglo XVII. Originalmente usado en manteles y servilletas, el estampado refleja la estética rústica y encantadora de la región. Aunque al principio se utilizaban solo en manteles y servilletas, en 1946, en la época de la postguerra, comenzaron a ser característicos en las camisas de los trabajadores del campo. En 1959, el diseñador Jacques Esterel creó un vestido de novia estampado con cuadros Vichy en rosa y blanco con detalles de encaje para la boda de la actriz Brigitte Bardot, lo que disparó la popularidad del estampado en la moda».

Esta es la falda de Zara que llevan las mujeres elegantes de Madrid

Volvemos con los cuadros Vichy a una moda que puede descubrirnos lo mejor de una prenda que vuelve con fuerza. Una falda larga que tiene ese aire hippie que estamos buscando y que puede cambiarnos la vida. Sin duda alguna, estaremos ante un detalle que puede ser esencial.

Necesitamos hacernos con un buen básico en nuestro día a día, sobre todo, si tenemos en consideración que en breve llega la época del año en la que queremos lucir pierna y disfrutar de la comodidad máxima. Unos detalles que descubrimos con este tipo de pieza.

La cintura elástica la convierte en un sueño hecho realidad para todas. Podremos descubrir lo mejor de un tipo de pieza que sin duda alguna, vamos a necesitar en breve. Esta es una de las novedades de Zara que antes de que se agote no podemos dejar escapar.

Tal y como se presenta esta falda: «Falda midi con cintura elástica ajustable con cordones». Hecha con un material que destaca: «Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final». En un 60% de algodón con lo cual, nos aseguramos una ligereza y un tacto realmente esenciales en estos días que tenemos por delante.

Una simple camiseta, una camisa, una sudadera o un suéter de lana, cualquier complemento funciona con una falda que combina con todo. Este estampado blanco y negro, pero también un diseño de esos que encaja con todo puede acabar siendo lo que le dará el estilo que queremos.

Con un precio de 35 euros, conseguiremos hacernos con una prenda de ropa de esas que impresionan.