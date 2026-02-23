A punto de cumplirse dos meses de su ingreso hospitalario, Sara Carbonero ha aparecido en redes sociales con un significativo mensaje. La periodista fue operada a comienzo de año por «un fuerte dolor abdominal» en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote, donde estuvo acompañada por Jota, su pareja. Tras su llegada a la Península, la comunicadora ha continuado su recuperación desde casa y cerca de los dos hombres más importantes de su vida: sus hijos. Pese a que la ex de Iker Casillas siempre ha sido muy discreta a la hora de hablar sobre su vida privada, tras su bache de salud ha abierto su corazón en el universo 2.0 y, en las últimas horas, ha compartido la secuela que tiene desde entonces.

La secuela que arrastra Sara Carbonero

La pasada semana, los hijos de la periodista y del ex guardameta del Real Madrid volaron con su padre a Florida debido a la Semana Blanca. Tras su vuelta, Carbonero ha querido aprovechar cada segundo del fin de semana con los pequeños de la casa: «Dejo constancia por aquí de la tarde en la que volví a hacer otra de las cosas que más me gustan. Acompañar a mis pollitos a los campos de fútbol».

Sin embargo, no ha sido el único plan de la del Corral de Almaguer: «Previa cita con mis mamis-amigas para tomar por fin al sol en la cafetería un café / tercio/ kombucha o lo que surja según la ocasión. Me he dado cuenta de que no era consciente de la necesidad que tenía de que esos rayitos de sol me dieran en el la cara hasta que lo han hecho. De poder secarme el pelo al aire libre».

Tras un comienzo de año convulso e inesperado, y con el sol invadiendo el país, Sara ha vuelto a sonreír y a disfrutar de sus pequeños placeres, como es incluso esta estación del año en el que el cielo es predominantemente gris: «Me ha cambiado la energía , mucha calma. Aunque en mis vaqueros sea primavera, no quiero arañarle ni un solo día al invierno que todavía tenemos por delante porque, además de que es una estación que me gusta mucho, la sensación sería de que esto va muy rápido».

Sara Carbonero en un post de Instagram. (Foto: RRSS)

Ha sido entonces cuando la periodista ha comentado la secuela que arrastra desde su ingreso hospitalario, aunque espera pronto solucionarla: «Por lo demás, he confirmado que me canso bastante subiendo escaleras (de momento). De lo que no me cansaré nunca es de repetir aquello de: Bendita cotidianidad. ¡Ah! Y de escuchar a Olivia Dean».