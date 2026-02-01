Primera foto de Sara Carbonero tras su ingreso hospitalario: "Un enero eterno"

Sara Carbonero ha vuelto a utilizar las redes para comunicarse con su comunidad 2.0 en la que atesora más de 3,6 millones de seguidores. Anteriormente lo hizo para mostrar la lectura en la que estaba inmersa, pero esta vez ha sido muy distinto. La comunicadora ha compartido la primera fotografía en la que aparece ella tras su ingreso hospitalario en Lanzarote, donde tuvo que ser operada de urgencia por un fuerte dolor abdominal. Una nueva aparición que tranquiliza a sus fans y que demuestra que su recuperación va según lo esperado.

Las fotos de Sara Carbonero

En la instantánea, colgada a modo de historia temporal, se puede ver a la periodista frente a un paisaje natural. En blanco y negro, Sara luce una sobrecamisa con flecos y su más que característica melena desenfadada y peinada con alborotadas ondas naturales fruto del viento que se puede apreciar en los detalles. «Un enero eterno», ha escrito la presentadora justo el día en el que finaliza el primer mes del año y comienzan los 28 días de febrero.

Sara Carbonero reaparece en redes sociales. (Foto: Instagram)

Unas palabras en perfecta sintonía con la canción introducida en la imagen. Se trata de la melodía de Vanesa Martín, Frenar enero, en la que analiza la velocidad del paso del tiempo, la necesidad de parar y de buscar el calor humano para conseguir una conexión profunda y pasión en tiempos fríos o difíciles con el fin de prolongar un amor resiliente, íntimo y lleno de complicidad. Un significado que, a todas luces, va dedicado a su pareja, el empresario canario Jota Cabrera.

La chimenea de la casa de Sara Carbonero. (Foto: Redes sociales)

Esta no ha sido la única fotografía que ha compartido Sara con los internautas. Una chimenea con una llama encendida hace que la estancia de su casa en la que se encuentra se vuelva más acogedora si cabe. De la misma manera, el calor de las brasas ayudará a Carbonero a hacer frente a las bajas temperaturas que azotan la península. La melodía que ha elegido para acompañar el fuego ha sido In my place —en mi lugar—, de la exitosa banda británica Coldplay, en la que cantan, de forma nostálgica y reflexiva, a la necesidad de encontrar un refugio particular donde aislarnos del exterior.

El plan de Sara Carbonero en mitad de su recuperación

A continuación de las fotos descritas anteriormente, Sara Carbonero ha mostrado «el plan» que tenía para la tarde del sábado. La de Toledo ha optado por ponerse una película. Tal y como se puede ver, se ha decantado por el clásico largometraje Los Goonies, protagonizado por Sean Astin y Jeff Cohen, que aparecen en la escena que proyecta la televisión de Sara.

Una escena de la película que ha visto Sara Carbonero. (Foto: Instagram)

Bajo el plasma se pueden intuir fotografías difuminadas de bebés que, a todas luces, son los hijos que Carbonero tuvo con Iker Casillas. Con el ex portero del Real Madrid, la manchega compartió una relación de 11 años e incluso llegaron a contraer matrimonio. Unos menores nacidos en 2014 y 2016 que son gran parte de la felicidad de Sara y uno de los motores de su paulatina recuperación.