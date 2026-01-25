Sara Carbonero reaparece en redes tras su ingreso y desvela la actividad que ocupa su tiempo

La tranquilidad y la desconexión son las prioridades de Sara Carbonero en este momento. Su vida experimentó un giro de 180 grados cuando a principios de este año 2026, y tras ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), tuvo que ser operada de urgencia en Lanzarote —donde disfrutaba de unos días de vacaciones con amigos—. Todo se desencadenó por un fuerte dolor abdominal que alertó a la periodista y que, afortunadamente, nada tenía que ver con el cáncer de ovario que habría sufrido con anterioridad. Tras la cirugía, la toledana se quedó en observación durante 11 largos días en los que mantuvo en vilo a todos sus seguidores, que ascienden a más de 3 millones y medio de internautas en la plataforma Instagram.

Ahora, con el alta en la mano y ya de vuelta en su hogar de Madrid —situado en Boadilla del Monte—, al que se trasladó con el beneplácito de los facultativos, continúa muy centrada en su recuperación. Siguiendo con su habitual discreción, Sara lleva una vida tranquila rodeada de su núcleo duro y, por el momento, apartada de sus compromisos sociales y profesionales. Después de este tsunami de emociones, ha reaparecido en redes sociales con una historia temporal que desvela una de las actividades que ocupa su tiempo: la lectura.

Sara Carbonero en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

El libro que está leyendo Sara Carbonero

En la imagen compartida, la periodista muestra la portada de un ensayo que se titula Pequeño tratado sobre la amistad. Se trata de un ejemplar firmado por la autora, Joana D’Alessio, en el que se recogen conceptos ligados con las relaciones amorosas, el paso del tiempo, la crianza de los hijos o el deterioro de los padres y que concluye con la búsqueda de la belleza. Una obra que se puede adquirir en diferentes librerías como La Casa del Libro, donde tiene un precio de 11,40 € gracias al 5% de descuento del que goza en estos momentos. A la hora de adquirirlo, los usuarios pueden decidirse por formato de tapa blanda o eBook, que tiene un importe de 6,17 €. También está disponible en espacios como Fnac, Tipos Infames Libros y Vinos, Txalaparta o la web de la Editorial Tránsito.

El libro que está leyendo Sara Carbonero. (Foto: Gtres)

La instantánea la ha acompañado de una canción en inglés de Cigarettes After Sex del año 2017 que recibe el nombre de Sweet. A lo largo de los versos, la banda aborda y celebra de forma melancólica temas como la dulzura de un amor correspondido y la tranquilidad de la intimidad. Algo que pone de manifiesto el buen momento que atraviesa Carbonero en el plano personal y sentimental, ya que, a todas luces, se siente muy arropada por los suyos. Cabe destacar que círculo más íntimo de la protagonista de estas líneas, que no se ha separado de ella en estos momentos, está compuesto por su actual pareja, el empresario Jota Cabrera, su gran amiga y socia Isabel Jiménez y sus dos hijos, fruto del matrimonio que mantuvo con el ex portero del Real Madrid, Iker Casillas, con el que guarda una excelente relación.