Sara Carbonero recibe el alta tras 11 días ingresada en un hospital de Lanzarote

Sara Carbonero ha recibido el alta hospitalaria tras permanecer ingresada en Lanzarote desde el pasado 2 de enero. Según confirma la revista ¡Hola!, la periodista ha experimentado una evolución favorable que le ha permitido regresar a casa, poniendo fin a su estancia médica y recuperando la tranquilidad junto a sus seres queridos.

La periodista viajó hasta Canarias para disfrutar junto a su pareja, Jota Cabrera, y un grupo de amigos de la llegada del Año Nuevo. A través de sus redes sociales compartió algunas fotografías de los días tan especiales que estaba viviendo, confesando que las últimas horas del 2025 y las primeras del 2026 «no habían podido ser mejores». «Baño en el mar, la isla más bonita y una compañía de lujo», escribía. Sin embargo, de manera repentina, la periodista sufrió un fuerte dolor abdominal que le obligó a acudir a urgencias en mitad de sus vacaciones navideñas.

Aunque han sido pocos los datos que han trascendido sobre este ingreso, varios medios confirmaron que los médicos determinaron que debía quedarse ingresada, así como también avanzaron que había sido intervenida quirúrgicamente. La operación fue todo un éxito, pero lo cierto es que hasta que no mejoró notablemente, estuvo ingresada en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) del hospital. Días después pasó a planta y finalmente, ha sido dada de alta.

A pesar de las especulaciones que señalan que este ingreso está relacionado con su enfermedad (el cáncer de ovario que le fue diagnosticado en 2019), fuentes cercanas a la periodista lo desmintieron a la publicación antes citada, haciendo hincapié en que tan solo se debió a un fuerte dolor abdominal del que enseguida encontraron la causa.

Como no podía ser de otra manera, tras este último bache de salud, la familia de Sara Carbonero se ha convertido de nuevo en un gran apoyo para ella. Su pareja, Jota Cabrera, no se ha separado de la periodista desde que ingresó en el hospital y, según apuntó Nacho Gay en el plató de Y ahora Sonsoles, ha estado muy preocupado en todo momento. Por otro lado, varios miembros de su familia también se habrían desplazado hasta el archipiélago para estar al lado de la periodista en estos complicados momentos, como es el caso de su hermana Irene. Por su parte, Iker Casillas, ex pareja de la misma, se pronunció públicamente para pedir tranquilidad y asegurar que Sara volvería pronto a Madrid, algo que está a punto de cumplirse tras haber recibido el alta.