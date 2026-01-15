Sara Carbonero ha regresado a Madrid tras 11 días ingresada en el hospital José Molina Orosa de Lanzarote, donde fue intervenida quirúrgicamente por un fuerte dolor abdominal. Afortunadamente la periodista ya se encuentra en la Península con los suyos y concretamente en su refugio, su casa en Boadilla del Monte, muy cerca del domicilio de Iker Casillas, su ex y el padre de sus dos hijos.

Así es el cálido refugio de Sara Carbonero

Si por algo se caracteriza la comunicadora es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida privada. Por ello siempre ha tratado de blindar al máximo su intimidad, como es su casa. Sin embargo, en ocasiones, y para hacer sus reflexiones en redes sociales, ha utilizado su perfil para compartir algunos rincones de su casa. Una propiedad ubicada en una exclusiva zona a las afueras de Madrid donde también viven otros rostros conocidos.

Con piscina privada y un jardín, la del Corral de Almaguer ha publicado algunas estancias de su casa -de estilo boho y minimalista-, protagonizada por tonos neutros con apliques de madera y donde predomina la carpintería blanca decorada con cuadros de distintos colores, varios libros, velas, guitarras y espejos. Un chalet dentro de una urbanización que cuenta con un gimnasio privado y una terraza.

En cuanto a los espacios interiores, en total cuenta con seis baños, cinco habitaciones y dos salones repartidas en cuatro plantas donde se encuentran las habitaciones personales y un cuarto de juegos para sus hijos, Martín y Lucas, nacidos en 2014 y 2016. Tal y como ha publicado en sus redes sociales, se trata de una estancia que tiene un juego de luces y exclusiva para los pequeños de la casa.

Así es la casa de Sara Carbonero en Madrid. (Fotos: Redes Sociales)

Sin embargo, una de las habitaciones más vividas es uno de los salones, que cuenta con un sofá de tipo chester tapizado en terciopelo, gris oscuro, vintage y con brazos curvados, donde ha posado junto a mascotas. Una estancia que además cuenta con una acogedora chimenea, una alfombra de lino y una mesa baja de madera rodeada de plantas.

Muy cerca de Iker Casillas

Tras seis años viviendo junto a Iker Casillas en una mansión en La Finca -que fue propiedad de la actriz de Lydia Bosch-, la periodista decidió mudarse a Boadilla, aunque muy cerca del ex capitán del Real Madrid, que vive en un lujoso ático de 300 metros cuadrados interiores y seis terrazas privadas -una de ellas convertida en un solárium y otra con un jacuzzi- en el barrio de Pozuelo de Alarcón, uno de lo más exclusivos de la capital.

Al igual que la casa de Carbonero cuenta con todo tipo de comodidades, la de su ex también es así. Además de varios dormitorios, el ático cuenta con un gimnasio privado, además de zonas de chill out y un despacho personal.