Descubrimos la preciosa casa que el novio de Sara Carbonero tiene en La Graciosa

Sara Carbonero es una de las celebridades más aplaudidas de la crónica social. Se ha ganado a pulso su puesto en el mundo del corazón y es una periodista de primera. Por ese motivo, hay tanta gente que está pendiente de su estado de salud. Tal y como hemos recogido en LOOK, está ingresada en un hospital de Canarias por «un fuerte dolor abdominal». Su entorno ha aclarado que la situación no es grave y afortunadamente la comunicadora cuenta con el apoyo de su novio, Jota Cabrera.

Según se ha contado, Carbonero estaba con su pareja de vacaciones cuando empezó a sentirse mal y se vio obligada a pedir ayuda médica. La periodista y Jota Cabrera estaban en La Graciosa, donde este último tiene una preciosa casa situada en una zona ideal. La isla es un auténtico paraíso: playas de arena blanca, casitas bajas, un clima perfecto y una gastronomía muy competente. En definitiva, un lugar perfecto para desconectar y pasar unos días lejos del ruido de las grandes ciudades.

La casa de Jota Cabrera

De un tiempo a esta parte, hemos visto que Sara Carbonero ha viajado mucho a Canarias. Al principio no conocíamos el motivo, pero ya se ha descubierto que su novio es propietario de una casita en la isla.

Sara Carbonero con Isabel Jiménez en La Graciosa. (Foto: Instagram)

Este pequeño oasis se encuentra en Pedro Barba, una de las dos localidades habitadas que hay en la zona. Es uno de los rincones más tranquilos y preservados de La Graciosa, un enclave prácticamente virgen donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo. La zona se caracteriza por un ambiente de absoluta calma, con pocas construcciones y una filosofía de vida marcada por el slow life, en perfecta sintonía con el estilo vital que ha inspirado a Carbonero en su última etapa.

El paisaje volcánico y el entorno natural mandan y las viviendas se integran con discreción, sin romper la armonía. Sin duda, es un destino perfecto para aquellos que buscan apartarse del mundo por unos días. Allí, Sara puede refugiarse de la presión y disfrutar con total naturalidad.

Un paraíso en Canarias

Sara Carbonero ha encontrado en Lanzarote su paraíso particular. Ella vive en Madrid, así que sólo le separa de este destino unas 3 horas en avión. Según informa The Objetive, la casa de su novio está muy cerca del mar, lo que le permite disfrutar de la naturaleza al 100%.

Sara Carbonero en La Graciosa. (Foto: Instagram)

Las residencias de Pedro Barba suelen apostar por una arquitectura sobria y minimalista, con fachadas en tonos claros que se mimetizan con la arena y la lava, amplios ventanales y espacios abiertos pensados para aprovechar al máximo la luz natural. Terrazas y porches al aire libre completan unas estancias concebidas para vivir hacia fuera, disfrutando del clima y del silencio.

Durante su estancia en La Graciosa, antes de ser ingresada, Sara Carbonero ha mostrado en redes cómo este refugio se ha convertido en un auténtico remanso de paz. Siempre ha sido bastante discreta, pero de vez en cuando muestra algunas escenas de su vida que nos hacen entender qué es lo único que le importa: saborear al máximo el tiempo junto a sus seres queridos.