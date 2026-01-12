Cronología del ingreso de Sara Carbonero: una recuperación lenta pero con el alta cada vez más cerca

El inicio de 2026 no fue como Sara Carbonero lo había imaginado. La periodista, que había decidido despedir el año en La Graciosa (Canarias) junto a su pareja, José Luis ‘Jota’ Cabrera, y un grupo de amigos íntimos, se vio obligada a interrumpir sus vacaciones tras sufrir una fuerte indisposición que la llevó de urgencia al hospital.

2 de enero: ingreso inesperado en Lanzarote

El 2 de enero, Sara comenzó a sentir un intenso dolor abdominal que fue empeorando con el paso de las horas. Ante la preocupación por su estado, acudió al hospital José Molina Orosa de Lanzarote, donde los médicos decidieron ingresarla de inmediato para realizarle pruebas. Lo que parecía una simple indisposición acabó convirtiéndose en una situación más delicada de lo esperado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sara Carbonero (@saracarbonero)

Desde el primer momento, su entorno quiso lanzar un mensaje de calma: el problema de salud no tenía relación con el cáncer de ovarios que la periodista superó en 2019. Aun así, la gravedad del cuadro obligó a extremar las precauciones.

5 de enero: intervención quirúrgica de urgencia

Tras varios días de observación, el 5 de enero, víspera de Reyes, los médicos optaron por realizar una intervención quirúrgica de urgencia. La operación se desarrolló con éxito, pero el estado de Sara requería una vigilancia constante, por lo que fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) como parte del protocolo médico.

El ingreso en la UCI generó una lógica preocupación, aunque su círculo más cercano insistió en que la intervención había salido bien y que la evolución era positiva. Aun así, la recuperación iba a ser lenta y prudente. Durante esos días, Sara no estuvo sola. Su pareja, Jota Cabrera, se convirtió en su principal apoyo. El empresario canario no se separó de ella ni un solo momento, acompañándola hasta la puerta del quirófano y permaneciendo día y noche a su lado en los momentos más delicados.

8 de enero: salida de la UCI y traslado a planta

Las primeras buenas noticias llegaron el 8 de enero, cuando Sara abandonó la UCI y fue trasladada a planta. Este paso supuso un punto de inflexión en su recuperación y confirmó que su estado de salud estaba mejorando de forma progresiva.

Sara Carbonero en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque los médicos seguían siendo cautos, su entorno comenzó a transmitir un mensaje más optimista: «La intervención le ha cogido menos fuerte», aseguraban fuentes cercanas, aunque reconocían que la periodista estaba algo más débil de lo habitual.

Una recuperación lenta, pero favorable

Desde su traslado a planta, Sara Carbonero avanza en su recuperación con paso firme, aunque sin prisas. La evolución es positiva, pero los médicos han optado por la prudencia y prefieren no precipitar el alta hasta asegurarse de que se encuentra completamente estable. De hecho, aunque en un primer momento se pensó que podría regresar a casa durante el fin de semana, finalmente se ha decidido alargar unos días más su hospitalización para garantizar una recuperación completa. Según ha publicado la revista ¡Hola!, si todo continúa evolucionando de forma favorable, la periodista podría recibir el alta en las próximas horas.

A pesar de que el episodio la pilló «más débil de la cuenta», lo que ha hecho que el proceso sea más pausado, los avances son constantes y el ambiente en su entorno es de optimismo contenido. Entre las señales de mejoría destacan pequeños gestos que reflejan su buen estado de ánimo: Sara ya responde a mensajes, se mantiene activa en redes sociales y agradece el aluvión de cariño recibido.