Afrontar los resultados médicos que le revelaban que sufría un carcinoma fue una de las fases más duras de la vida de Sara Carbonero. «Es el primer día que te enfrentas a la muerte», ha recordado ella haciendo referencia a las palabras que le dijo su terapeuta en una de sus sesiones. Pero sin duda alguna, uno de sus mayores miedos fueron sus hijos: «Mi mayor dolor y sufrimiento del cáncer ha sido por el hecho de ser madre. Si yo no hubiera tenido hijos, habría llevado de otra forma la enfermedad. Nadie se quiere morir, pero lo que me mata de dolor, lo que me hiere, es pensar en los niños y en lo que me necesitan, en lo que necesitan a su madre», ha reflexionado en su última entrevista.

Desde que se posicionó como un rostro conocido, Sara Carbonero ha sido un perfil muy discreto. Suele compartir sus buenos momentos y también sus horas más bajas con sus seguidores a través de las redes sociales. Por su faceta de periodista, ha entendido el trabajo de sus compañeros, aunque no siempre le ha sentado bien la presencia de las cámaras. Los últimos tiempos no han sido fáciles para ella y ha aprovechado para desahogarse en una entrevista personal con motivo del décimo aniversario de Slowlove, la marca que lanzó con su amiga Isabel Jiménez.

En esta ocasión, la empresaria ha sorprendido hablando en un medio de comunicación en el que ha analizado cómo vivió una de las etapas más complicadas de su vida: el cáncer. Algo que la ha hecho ser mucho más miedosa. «Evito riesgos evitables, porque ya tengo bastantes», pese a esto, revela que no ha dejado de vivir y ha hecho «mil locuras» a raíz de la enfermedad.

Saca Carbonero con sus hijos. (Foto: Instagram)

La presentadora atravesó esta dura afección en la zona ovárica cuando tenía 35 años. Un diagnóstico que paralizó su vida por completo y la hizo apartarse de su labor profesional para centrarse en su recuperación. Una etapa en la que se vio absorbida por la negación: «Cuando me diagnosticaron la enfermedad tuve una época que no creía en nada, estaba enfadada con el mundo», ha confesado en El País. «Si Dios existe, ¿por qué me manda algo tan cruel y tan duro?», ha recapitulado sobre cuáles eran sus pensamientos entonces, admitiendo que perdió «un poco» la fe. Y ahora, completamente recompuesta, admite que su forma de vivir ha cambiado: «He recuperado la fe, pero creo mucho en la energía, en lo espiritual».

Sara Carbonero en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Sus retos profesionales

En la actualidad, Sara Carbonero se encuentra inmersa en sus colecciones de moda. Junto a su inseparable compañera, Isabel Jiménez, ha creado una marca llamada Slowlove. Un proyecto en el que ambas están profundamente involucradas e incluso han ejercido de modelos para lucir los looks que ofertan en su página web. Unas prendas con estilo boho chic que recuerda al modo de vestir de las íntimas amigas.

Sara Carbonero con Isabel Jiménez. (Foto: Gtres)

Además de esto, la periodista se halla tratando de cumplir un «sueño». En su cabeza baraja la posibilidad de escribir «algo que sirva para ayudar a los demás». De lo que sí se ha desmarcado absolutamente, por sus hijos, ha sido de la televisión y de aquello que conlleve estrés. «Tengo dos niños en edad de estar encima, quiero estar todo lo que pueda con ellos y cuidarme yo mucho», ha sentenciado en referencia a su futuro laboral.