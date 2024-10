Sara Carbonero desvela cómo se encuentra tras compartir su lucha contra el cáncer con el público

Sara Carbonero ha sido una de las grandes protagonistas de la gala ELLE for Hope, un evento presentado por Eva González. La periodista ha aprovechado que el foco estaba puesto sobre ella para compartir con su audiencia cómo fue enfrentarse al cáncer. En 2019 le diagnosticaron un tumor en el ovario y a raíz de entonces comenzó su batalla contra la enfermedad.

Después de abrir su corazón ha recibido decenas de mensajes y quiere que todo el mundo sepa lo agradecida que está. La comunicadora ha utilizado su perfil de Instagram, donde acumula 3.6 millones de seguidores para desvelar cómo se encuentra.

«Todavía con la resaca emocional. No podía dejar de dar las gracias por todo el cariño recibido estos días. Estoy abrumada y en una nube. Me ha sido imposible responder todos los mensajes», ha empezado diciendo.

El mensaje que ha publicado Sara Carbonero. (Foto: Instagram)

Después ha agradecido a la publicación que ha organizado el evento. «Gracias revista @elle_spain @benedettaelle @inmajimenezbazaar por otorgarme este premio a la valentía 2024 que tanto significa para mí. Un lujo compartir atril con los otros dos premiados a los que admiro @astro_sarag y @luisgarciamonteroo. Gracias @miguelriosofficial por ese abrazo, fue un sueño conocerte y que nos contases la historia de ese grupo llamado «los Almudenos», en honor a nuestra querida Almudena Grandes».

Mención especial a Eva González

Eva González aplaudió el discurso que Sara Carbonero pronunció encima del escenario. Le felicitó por ser tan valiente, por demostrar tanta sensibilidad y por meterse al público en el bolsillo con un relato tan duro. Ahora le ha tocado el turno a la ex mujer de Iker Casillas, quien le ha mandado un mensaje a su compañera para dejar claro que se siente afortunada por el trato que recibió por su parte.

«Gracias @evagonzalezoficial por salirte dos veces del guion y por ser tan auténtica y generosa. Como dijo Benedetta, eres el eslabón y el alma de estos premios», ha escrito exactamente.

Sara Carbonero. (Foto: Gtres)

Carbonero no ha dejado pasar la ocasión de mandar un mensaje a Raquel Perera, con quien mantiene una bonita amistad. A ella le ha dicho: «Gracias porque no se me ocurrió nadie mejor para hacerme entrega de un reconocimiento que las dos hemos soñado y conseguido juntas. Mis lágrimas son las tuyas y al revés».

Para concluir su publicación, ha mencionado a la Asociación Contra el Cáncer. «Gracias por vuestro trabajo incansable y por ayudarme cuando lo necesité. Más investigación para más vida».

El importante papel de Sara Carbonero

Sara Carbonero posando en un evento. (Foto: Gtres)

Sara Carbonero ha superado la enfermedad, pero es consciente de que debe ser constante y eso es lo que ha querido reflejar en su discurso. A través de sus sentidas palabras ha puesto de manifiesto una realidad olvidada por muchos, por eso está recibiendo tantas muestras de apoyo. Según cuenta, no ha podido responder a todas, pero no hay ni una que no le haya tocado el alma.

Hay que recordar que cuando Sara se enfrentó al cáncer contó con el apoyo de Iker Casillas, padre de sus dos hijos. Tiempo después anunciaron sus separación, pero en aquel momento se mostraron unidos.