Sara Carbonero y Eva González hicieron gala de una complicidad que sorprendió a muchos durante la gala ELLE XHope 2024 que, organizada para recaudar fondos en apoyo a la investigación contra el cáncer de mama, estuvo marcada por las palabras de la ex presentadora de Informativos Telecinco sobre su experiencia con esta enfermedad. «Cáncer, una palabra de la que he huido durante años», comenzó diciendo entre lágrimas. «No me gusta hacer referencia porque creía que, si no la nombraba, no sería una realidad. Me ha costado tiempo aceptar que esto es una carrera de fondo, que yo voy a ser siempre una paciente oncológica y que conviviré con la incertidumbre, he aprendido a abrazarla», añadió.

Las dos mujeres sellaron una amistad inesperada que, hasta hace poco, hubiera sido difícil de imaginar debido a su historia personal (y de amor) en común. Con un sencillo pero contundente abrazo, Eva demostró estar del lado de Sara en un momento clave de la vida de la periodista, quien, tras enfrentar problemas de salud en los últimos años, se ha convertido en un símbolo de lucha y superación. «Te quiero dar las gracias por toda la valentía que has demostrado en todo este tiempo. Por haber aguantado estar callada, porque no es fácil vivirlo sola. Has sido valiente hasta el extremo. Te quiero mucho», le dedicó Eva a Carbonero sobre el escenario. Unas palabras cuyo agradecimiento por parte de Sara ha llegado a través de su perfil de Instagram.

«Eva, Raquel [Perera]… No tengo palabras para agradeceros todo el amor que me disteis anoche. Me sentí arropada por dos mujeres a las que admiro muchísimo en una de las noches más bonitas y difíciles de mi vida. Qué sería de nosotras sin nosotras…», ha escrito Sara junto a un vídeo en el que se ve cómo la protagonista del evento antes citado se fundía en un cariñoso abrazo con la ex de Cayetano Rivera.

Dos mujeres con un pasado en común

Sea como fuere, lo cierto es que lo que hace que esta amistad sea tan sorprendente para muchos, pese a que Sara y Eva siempre han presumido de una magnífica relación ante las cámaras, es el hecho de que ambas compartieron un pasado sentimental con el mismo hombre: Iker Casillas. Eva González mantuvo una relación con Casillas a principios de la década de los 2000, cuando ambos eran jóvenes y figuras emergentes en sus respectivos campos. Sin embargo, la relación no prosperó y, tiempo después, Iker conoció a Sara Carbonero, con quien formó una de las parejas más mediáticas de la última década y con quien tiene dos hijos. Tras más de una década de relación, Sara e Iker anunciaron su separación en 2021 a través de un comunicado.

«El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre. Nuestra prioridad es desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable. Con estas palabras pedimos que por favor se respete nuestra intimidad en este momento de cambio. Estas serán las únicas palabras públicas que realizaremos en el presente y en el futuro. Muchas gracias por vuestra comprensión», rezaba el escrito.

