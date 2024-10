Isabel Jiménez rompe a llorar en directo tras escuchar las palabras de Sara Carbonero sobre su cáncer

Sara Carbonero ha hablado por primera vez públicamente sobre su cáncer. Hasta ahora, la presentadora se había mantenido discreta sobre su enfermedad y había evitado pronunciarse al respecto. Sin embargo ha logrado encontrar el valor de hablar públicamente de cómo ha vivido este proceso tan duro de su vida durante su asistencia a la gala ELLE X Hope 2024. «Cáncer, una palabra de la que he huido durante años», ha dicho entre lágrimas. «No me gusta hacer referencia porque creía que, si no la nombraba, no sería una realidad. Me ha costado tiempo aceptar que esto es una carrera de fondo, que yo voy a ser siempre una paciente oncológica y que conviviré con la incertidumbre, he aprendido a abrazarla», ha añadido, desvelando además que cuando recibió el diagnóstico, se quedó «en shock. Era terrible, yo tenía 35 años, una vida sana, no entendía nada».

Tras estas palabras, la que fuera presentadora de Informativos Telecinco ha querido agradecer el apoyo y cariño a todas las personas que la han acompañado y le han dado fuerzas durante estos años. En especial, a su íntima amiga Isabel Jiménez, con quien compartió plató durante su etapa en Telecinco. «Quiero destacar a mi familia, a mi madre y a mi hermana, que quizá han sido las personas que más han sufrido conmigo. Mi amiga Isabel es la persona que más horas de hospital ha compartido conmigo», ha confesado.

Isabel Jiménez en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

El discurso de Sara Carbonero, sea como fuere, ha copado varios titulares en la crónica social de nuestro país y ha sido motivo de noticia, de igual forma, en el informativo del mediodía de la cadena antes citada, logrando que la propia Isabel Jiménez se haya roto en pleno directo. Jiménez se ha visto obligada a ceder el testigo a Ángeles Blanco al ver que era incapaz de continuar hablando. La presentadora no ha podido evitar las lágrimas al escuchar a su amiga, de modo que ha sido la de Badajoz quien ha despedido el informativo.

La amistad de Sara Carbonero e Isabel Jiménez

La amistad entre Sara Carbonero e Isabel Jiménez es un vínculo sólido que se ha forjado a lo largo de más de una década, comenzando en los pasillos de Telecinco, donde ambas trabajaban como periodistas. Desde que Isabel se unió al equipo de Informativos Telecinco en 2011 -en ese momento, Carbonero presentaba la sección de Deportes-, la relación entre las dos se ha profundizado, convirtiéndose en inseparables tanto en lo profesional como en lo personal. De hecho, más allá de los medios de comunicación, ambas comparten una pasión por la moda, lo que las llevó a emprender un negocio conjunto: Slowlove, una marca de ropa que han renovado recientemente, enfocándose en ofrecer piezas más modernas y accesibles.

Isabel Jiménez y Sara Carbonero en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

En más de una ocasión, Sara Carbonero e Isabel Jiménez han utilizado sus respectivas redes sociales para dedicarse emotivas palabras que dejan más que claro la estrecha relación que mantienen. «Te mereces una vida llena de sonrisas de vuelta, como la que tú dedicas a cada persona con la que te cruzas. De viajes, de bailes, de karaokes, de puestas de sol en Aguadulce, de chupitos a orillas del mar de Menorca después de la tormenta, de paseos por el Duero, de amor. De que tus hijos sepan la pedazo de mamá que les ha tocado. De éxito profesional, porque te dejas la piel en cada proyecto y porque eres noble, honesta y buena. Y a poder ser, que todo esto yo lo vea cerquita porque no me imagino mi vida sin ti. Te quiero mucho, mi optimista preferida de tacones imposibles», escribió Sara en su perfil de Instagram el 14 de febrero de este año.