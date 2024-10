«No ha sido fácil para mí estar aquí y tomar la decisión de recoger este premio. No por lo que significa, que me encanta, sino porque para mí es la primera vez que hablo públicamente y a corazón abierto sobre mi enfermedad, el cáncer. Una palabra de la que he huido durante años, y a la que no me gustaba hacer referencia porque creía que si no la nombraba no sería una realidad». Sara Carbonero no ha podido evitar contener las lágrimas y emocionarse durante el discurso que ha pronunciado en la entrega de premios de la gala solidaria Elle Cancer Ball 2024.

Seis años después de que le diagnosticaran un cáncer -cuando tenía 35 años-, la periodista ha querido romper su silencio en público y hablar por primera vez de su enfermedad y de cómo ha vivido todo el proceso de diagnóstico y tratamiento. «Cáncer era una palabra a la que no me gustaba hacer referencia, porque creía que si no la nombraba no sería una realidad. Me ha costado tiempo aceptar que esto es una carrera de fondo y que yo voy a ser una paciente oncológica toda mi vida», ha reconocido Sara Carbonero, muy emocionada.

Sara Carbonero posando en Madrid. (Foto: Gtres).

Aprender a convivir con la enfermedad

La periodista ha dicho que ha aprendido a convivir con la incertidumbre y también a abrazarla. Sara ha explicado que, a lo largo de todo este tiempo, ha llevado a cabo un gran trabajo personal en el que ha contado con la ayuda de profesionales, pero también de mujeres que han pasado por lo mismo que ella. «He hecho un gran trabajo personal en este tiempo y he mirado mucho para dentro. Hay que normalizar el cáncer, mostrarnos vulnerables no es malo, todo lo contrario», ha sentenciado la periodista.

A pesar de que ha reconocido que cuando recibió el diagnóstico fue para ella un shock y que no dejaba de preguntarse por qué, la comunicadora ha querido mandar un mensaje de esperanza y ha hecho hincapié en la importancia de la investigación. Ella misma ha comentado que cada vez que va a una revisión le pregunta a sus médicos si hay algún tratamiento nuevo.

El poder del amor

Sara también ha insistido en que el apoyo de los profesionales de la salud mental es fundamental en todos estos procesos y ha querido dar las gracias a todas las personas que han estado a su lado: «He aprendido que el poder del amor es lo más fuerte. Y aquí es donde quiero acordarme de todas las personas que han estado a mi lado. Ellos y ellas saben quiénes son. Quiero destacar a mi familia, a mis amigas, a mis médicos y a mi razón de ser, que ya podéis imaginar quiénes son», ha recalcado la periodista, en referencia a sus hijos.

Sara Carbonero con Isabel Jiménez. (Foto: Gtres).

Precisamente sobre sus hijos la periodista ha comentado lo complicado que es explicarle a los más pequeños por qué su madre se pasa una semana en la cama tras la quimioterapia o por qué no tiene la misma energía que antes. Sara ha querido hacer una mención especial a todas las madres coraje que tienen que convivir con la enfermedad, porque no le gusta utilizar términos bélicos para hacer hablar del cáncer.

La periodista ha terminado su intervención recordando una cita de Murakami que ya compartió tras su primera operación y que hace referencia a cómo las situaciones complicadas en la vida cambian a las personas. Tormentas que pasamos, pero tras las cuales ya no somos los mismos. Sara además ha insistido en que hoy puede ver crecer a sus hijos y seguir adelante con su vida gracias a la medicina y al amor, una suerte que no todos los enfermos de cáncer tienen.