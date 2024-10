Los pitillos tienen los días contados: Slowlove rebaja el vaquero palazzo que hace piernas infinitas

Ya hace tiempo que los pitillos no se ven tanto en las tiendas. En su lugar hay otros pantalones más estilosos que nos sientan de maravilla. Contamos con el vaquero palazzo de Slowlove que nos convierte en las más altas. Es largo, ancho y está en Slowlove dentro de la web de Cortefiel que acoge buen parte de estas y otras marcas de ropa.

Si quieres saber todo sobre este vaquero tan diferente y que sienta bien a todas, entonces te damos a conocer cuáles son sus características y de qué forma lo puedes conseguir. Siempre a través de la web que es una forma cómoda y rápida de tener esta ropa a un buen precio. Además puedes comprarte un complemento y otra ropa de esta marca o bien de otras de las que hay en esta web.

Slowlove rebaja el vaquero palazzo

Este vaquero nos gusta por cantidad de razones. Pues lleva 5 bolsillos, de tipo fit, con tiro alto, tejido mezcla algodón y Tencel, largo, con cierre de la prenda mediante cremallera oculta por tapeta y botón, y lleva fornituras personalizadas.

En su composición es de destacar que está elaborado con 70% algodón, 30% Lyocell tencel, materiales nobles y de calidad que te mereces al tener esta prenda.

Con qué combinar el vaquero palazzo

Blusa bordada manga larga

Lleva tejido estampado de jacquard, en algodón BCI, con cuello mao con detalle de borlas a contraste y manga raglan acabada en puño elástico, tiene colores distintos, y vivos a contraste en costuras.

Está en descuento porque ahora lo compras 29,99 euros, cuando antes estaba a un precio de 59,99 euros, por lo que te ahorras 30,00 euros, gracias al 50% de descuento, es decir, pagas la mitad por él.

Blusa boho flores

Blusa de manga larga con volumen, con cuello redondo con abertura con cierre de cordón con borlas, con estampado de flores y cenefas en el canesú en la espalda y en las mangas.

También en oferta, la blusa tiene un precio inicial de 22,99 euros, mientras que ahora lo compras a un precio de 15,99 euros con el 30% de descuento.

Camisa estampada canesú

Camisa estampada de manga larga

Puño elástico

Cuello camisero y cierre de botones frontal

Detalle de canesú

Tejido de poliéster reciclado.

Con descuento, esta blusa tiene un precio de 49,99 euros y la compras ahora a un precio de 29,99 euros saliendo el descuento al 20%.

Slowlove rebaja el vaquero palazzo: su precio

Este pantalón palazzo tiene un precio de 59,99 euros en la web de Slowlove en Cortefiel, con un 20% en la cesta, de manera que ya lo puedes comprar ahora antes de que se agote.

Las tallas a las que puedes tener el pantalón van de la 34 a la 44, si tienes dudas entonces puedes mirar dentro de la web cuando hablan de las tallas para que lo sepas con mayor seguridad.

Otros vaqueros que puedes comprar en Slowlove

Jeans Straight

Vaquero Superlow™ azul con desgaste en muslos y rodillas. Confeccionado con algodón reciclado, relajado desde la cadera hasta el muslo, abertura de pierna recta, tiro bajo. Cierre con botón y cremallera.

Jeans Wide Leg

Vaqueros de talle medio, con bolsillos en la parte delantera y trasera, con cierre de botón y cremallera, con pierna ancha.

Pantalones vaqueros New Recto

Pantalón Vaquero 5 bolsillos

New recto fit -tiro medio alto

Cierre de la prenda mediante cremallera oculta por tapeta

Fornituras personalizadas

Trabillas para el cinturón

Pantalones Palazzo Botones

Pantalón vaquero con botones estilo marinero

Fit Palazzo -tiro alto

largo total

Cierre de la prenda mediante cremallera oculta por tapeta

Fornituras personalizadas

Trabillas para el cinturón

Pantalones vaqueros Boyfriend

Pantalón vaquero confort

Tiro medio bajo

Relaxed fit

Largo total

Trabillas para el cinturón

Cierre de la prenda mediante cremallera oculta por tapeta

Ona. Jeans anchos con bolsillos

Los jeans anchos ONA de Hoss Intropia se harán fácilmente un hueco en tu guardarropa. Su corte es recto y ligeramente acampanado desde la cadera hasta abajo. Resulta muy cómodo gracias a su talle alto y su material de algodón.

No te pierdas sus dos bolsillos delanteros de vivo y traseros de parche. Llama también la atención el bordado del logo a modo de firma en uno de sus bolsillos trasero. Unos jeans que dibujan una silueta esbelta y te ofrecen un look vintage fácil de llevar en la vida diaria.

Jeans amplios

Bolsillos parche

Talle alto

Al elegir nuestros productos de algodón estás apoyando nuestra inversión en la iniciativa Better Cotton. Este producto se ha obtenido mediante un sistema de balance de masas y, por tanto, puede no contener Better Cotton

– El EIM SCORE de JEANOLOGIA® certifica que esta chaqueta ha sido lavada reduciendo el impacto en nuestro medio ambiente, contribuyendo con un menor consumo de agua, energía y químicos. Además de proteger la salud del trabajador.