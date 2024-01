Slowlove tiene la falda de raso verde que necesitas para tus looks más sofisticados por sólo 34 euros

Slowlove es la marca que tiene la falda de raso verde que combina con todo tu armario y se vende por sólo 34 euros. Ha llegado el momento de empezar a buscar las prendas y complementos que parece que estén de rebajas, aunque aún no han empezado. Ese pequeño capricho para reyes que estamos deseando tener nos costará mucho menos de lo que nos imaginamos. Cortefiel tiene siempre buenos precios en grandes marcas, por o que podemos encontrar aquello que necesitamos. Esta falda de raso verde es una de las mejores opciones para tus looks que no puedes dejar escapar.

Slowlove es la marca de referencia en Cortefiel

La marca que creó Sara Carbonero nos ofrece un sinfín de opciones para conseguir todo lo que buscamos. Es la alternativa perfecta en todos los sentidos para crear looks relajados y bonitos, con unos diseños que se diferencia del resto. Sin duda alguna es una de las marcas españoles que mejores críticas y ventas recibe.

Tal como figura en la web de la misma marca: “Slowlove es una marca de ropa femenina española creada por Sara Carbonero € Isabel Jiménez en 2015. En 2021 la firma se asocia con Tendam y Sara e Isabel se mantienen al trente de la direccion creativa. La parte operativa se integra dentre de la gestión de Tendam, en concreto de la cadena Cortefiel. El valor añadido de la marca Slowlove es que a 100% de sus prendas tienen propiedades sostenibles a través de un estilo folk urbano. La firma lleva grabada en su ADN los términos libre y versátil a través de su esencia boho chic. Actualmente. las colecciones de Slowlove se encuentra disponibles en las webs de Slowlove y Cortefiel y en más de 150 tiendas físicas de Cortefiel repartidas”. Por lo que podremos encontrar esta falda en cualquiera de los puntos de venta de Cortefiel y en las webs de Slowlove.

Esta es la falda de raso verde que necesitas

A la hora de hacernos con una falda de raso verde que nos hará la vida más sencilla, nada mejor que hacerlo de la mano de este producto de primera calidad. Los detalles de esta falda que tiene un diseño que destaca son los que la hacen tan sumamente especial. Una buena falda puede ser el inicio de cualquier look.

El raso es un tejido lujoso que no necesariamente debe combinarse con un elemento en concreto. Podemos disfrutar de este tipo de prenda con una gran variedad de productos siempre y cuando lo necesitemos. Con un top negro o con una blusa blanca para ir trabajar. Representa la versatilidad máxima.

Vas a poder lucir un tipo de falda de esas que impresionan a simple vista en casi cualquier ocasión. Es hasta perfecta para lucirla en un acto oficial, si este 2024 tienes bodas, bautizos o comuniones, no lo dudes, es el momento de hacerte con la falda que estás buscando para triunfar.

Tiene goma en la cintura, por lo que es muy cómoda. La vas a poder llevar sin casi darte cuenta. No te apretará nada de nada, solo podrás sentir que es una falda que se adapta a todos y cada uno de tus movimientos. Es la prenda de ropa que estás deseando incorporar a tus vestidos este 2024 a un precio de escándalo.

Es la falda que estabas deseando tener con estilo y favorecedora a un precio de escándalo. Solo cuesta 34 euros, teniendo en cuenta que se vendía por casi 60 es un buen descuento. Está disponible desde la talla XS hasta la XL.