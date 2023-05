La falda colorida más increíble del momento está en Sfera y se está agotando

Como todos los veranos, las faldas plisadas se convierten en una de las grandes protagonistas de los looks femeninos informales. Originarias del antiguo Egipto, se caracterizan por estar confeccionadas con telas ligeras que son ideales para la época de calor. Echando un vistazo a las propuestas de las principales marcas de moda, la falda colorida más top del momento.

Es una falda de volantes plisada de Sfera que se distingue de las demás. Si la compras, podrás distinguirte de las otras mujeres y lucir un outfit único en tus próximas salidas.

Esta prenda está disponible en tallas de la S a la L, para que encuentres una que se ajuste a las curvas naturales de tu cuerpo. Gracias a ese color naranja, que es más un tono multicolor, se adaptará fácilmente a todo tipo de situaciones esta temporada.

Debes tener la falda colorida más increíble del momento

Composición y cuidados

Sfera elabora este artículo con poliéster 100% de la mejor calidad del mercado, lo que lo hace más resistente y fácil de cuidar. Puedes lavarlo en lavadora a un máximo de 30° C y plancharlo a un máximo de 110° C, aunque recomiendan no aplicarle lejía.

Esa es la manera correcta de asegurarte que dure el mayor tiempo posible en las mismas condiciones en las que fue adquirida. Siempre que tengas dudas específicas acerca de su mantenimiento, te aconsejamos que te pongas en contacto con la firma.

Combinaciones posibles

Con estas prendas es bien fácil poder combinar y llevar un outfit adecuado. En este caso, debemos especificar que es perfecta con blusas en color blanco o bien azul claro. También con camisetas de manga corta y hasta con tops a juego que lleven algunos de los colores de la propia prenda.

¿Cuánto cuesta la falda del momento?

El precio de esta falda de volantes plisada de Sfera es de 39,99 euros, lo que está muy bien en comparación con otras similares. Además, el envío es gratis a cualquiera de las tiendas de la empresa y el envío a domicilio tiene un coste de solamente 3,95 euros. Si no estás satisfecha y quieres devolverla puedes hacerlo tanto en las tiendas como en los puntos de venta de El Corte Inglés gratis.

Comprar en Sfera es siempre sencillo y de paso podemos tener un accesorio para complementar bien esta falda. Por ejemplo las sandalias a juego, el bolso colorido o bien un colgante en color dorado.