Primeras imágenes de Sara Carbonero tras recibir el alta hospitalaria

Sara Carbonero ya está en casa. La periodista ha regresado a Madrid después de un comienzo de año complicado para ella. La ex mujer de Iker Casillas ha llegado a la capital junto a su pareja, Jota Cabrera, que ha permanecido a su lado desde que tuviera que ser hospitalizada en Canarias.

La manchega se encontraba de vacaciones en las islas para celebrar el inicio del año en compañía de un grupo de amigos y de su pareja cuando empezó a encontrarse mal. Fue trasladada a un centro médico de urgencia y los facultativos decidieron que había que intervenirla. Desde entonces, Sara Carbonero ha permanecido hospitalizada. Ahora ha recibido el alta hospitalaria y ha podido regresar a Madrid para continuar con su recuperación rodeada de sus seres queridos.

Sara Carbonero con su novio en Madrid. (Foto: Gtres)

Ha sido este martes, 13 de enero, cuando la periodista ha sido dada de alta tras más de 10 días ingresada y ha viajado de manera inmediata a la capital. Sara llegó al centro médico el pasado 2 de enero tras sufrir una indisposición y, a pesar de que su deseo era poder volver a Madrid antes para celebrar el cumpleaños de su hijo mayor, finalmente ha tenido que esperar hasta que los médicos han recomendado su alta. La manchega estuvo unos días en la Unidad de Cuidados Intensivos tras la intervención de urgencia y el pasado día 8 ya fue trasladada a planta.

Una intervención inesperada

Durante los días que ha estado ingresada, Sara Carbonero ha contado con el constante apoyo de su entorno más cercano, en el que se encuentran tanto su pareja como su gran amiga, Isabel Jiménez. A pesar de que esta operación fue totalmente inesperada, desde su círculo íntimo siempre han insistido en que su evolución era positiva. Además, poco después de la operación aseguraron que la periodista ya estaba despierta y recuperándose y que no había planes de traslado a otro hospital con urgencia.

En un principio, la noticia de su hospitalización hizo saltar todas las alarmas por una posible recaída en su enfermedad, aunque rápidamente se confirmó que el motivo de su ingreso era un fuerte dolor abdominal que nada tenía que ver con esta cuestión.

Rodeada de sus seres queridos

Aunque ha sido su pareja quien ha acompañado a Sara Carbonero en su regreso a Madrid, en los días en los que ha estado ingresada ha contado con el apoyo de su amiga Isabel Jiménez, que estaba de vacaciones con ella cuando tuvo que ser operada. La periodista ha permanecido todo el tiempo posible con ella, pero recientemente tuvo que retomar sus compromisos profesionales.

También su ex marido, Iker Casillas, ha permanecido informado de su evolución. El ex deportista no ha viajado a Canarias, pero sí que confirmó a los reporteros que el estado de Sara Carbonero era bueno y dijo que no había que preocuparse.

Su primera reacción

Aunque todavía no ha hecho declaraciones, el pasado fin de semana la periodista reapareció en redes y quiso dale me gusta a la publicación de una de sus amigas, Sofía Ellar. Un detalle con el que reflejó su positiva evolución.