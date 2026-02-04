Sara Carbonero habla como nunca sobre su enfermedad y manda un mensaje directo a Iker Casillas

Sara Carbonero ha reaparecido en la red tras su último ingreso hospitalario. Lo ha hecho con motivo de la celebración de su cumpleaños, una fecha especialmente significativa para ella en la que ha recibido un gran aluvión de mensajes de cariño por parte de seguidores, familiares y amigos. Al mismo tiempo, la periodista también ha querido aprovechar este momento tan especial para compartir unas emotivas palabras con las que ha desvelado cómo se encuentra actualmente.

«Creo que nunca me había sentido tan feliz por cumplir un año más ni con tantos motivos para dar las gracias. Cerré el 2025 con una lista cortita de deseos, pero la vida tenía otros planes. Ha sido duro. Todavía lo es, aunque ya veo los rayitos de sol entre tanto nubarrón», comenzaba a escribir.

Sara confesaba que hacía un mes que entró a un quirófano «llena de incertidumbre» y que si hubiera podido en ese momento, «habría firmado por poder estar como está hoy». «Ya no duele. El miedo ha dado paso a la gratitud, a la serenidad y a la calma. Como dije en una ocasión, no me gusta romantizar los problemas de salud, ojalá nadie tuviese que pasar por ellos, pero si hay algo positivo, es darte cuenta de la cantidad de gente que te quiere y que se preocupa por ti», proseguía.

Entre todas las personas que se han preocupado por ella durante este último bache de salud, Sara ha asegurado que ni su familia ni sus amigos le han soltado la mano, así como su chico, Jota, «no se ha separado de ella en los momentos más difíciles». Sin embargo, sorprendiendo a propios y extraños, la periodista también ha hecho una especial mención a Iker Casillas, su ex pareja y padre de sus hijos, quien junto a su madre «ha cuidado y protegido de lo que más quería cuando no podía».

Sara Carbonero en Madrid. (Foto: Gtres)

Como ya ha hecho en otras ocasiones, Sara también ha querido agradecer el trato que ha recibido por el personal sanitario del hospital universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote, a quienes define como unos auténticos profesionales «por su vocación, su cariño y sus cuidados y mimos en las noches imposibles».

Después de este revés de salud, Sara ha manifestado que ha soplado las velas de su 42º cumpleaños «sabiendo perfectamente qué es lo esencial en la vida». Una vida que considera que es «tan frágil e imprevisible como bella». «Hoy cumplo un año más llena de amor y de gratitud, de esperanza, de sueños intactos, de fuerza y esperanza. Porque al final, no podemos cambiar las cartas que nos tocan. Lo único que depende de nosotros es la actitud», sentenciaba.

Sara Carbonero reaparece. (Foto: Gtres)

En el carrusel de fotografías que ha compartido junto a estas palabras, Sara ha dejado al descubierto que ha estado rodeada de sus seres queridos, así como también ha mostrado los ramos de flores que ha recibido y la comida que ha disfrutado durante la jornada. Una celebración que ella misma también ha contado antes de concluir su mensaje: «Ha sido un día de celebrar lo sencillo, pero también lleno de sorpresas, de flores y tarta de chocolate. He comido sopa de cebolla en mi nuevo restaurante francés preferido y he paseado por el centro de Madrid. Para rematarlo, unas risas con amigas y el ritual de soplar las velas con los niños», expresaba, añadiendo que ha tenido el placer de cumplir un año más «con una nueva cicatriz que le recuerda que ha superado otra piedra en el camino».