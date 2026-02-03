Sara Carbonero celebra este 3 de febrero su 42 cumpleaños en un momento especialmente significativo de su vida. No es una fecha más en el calendario, sino una jornada marcada por la reflexión, el agradecimiento y el cariño de quienes la rodean. Entre todas las felicitaciones recibidas, una ha destacado por su carga emocional: la de Isabel Jiménez, amiga inseparable, socia y compañera de camino desde hace más de dos décadas.

La periodista de Mediaset ha querido rendirle un homenaje público a través de sus redes sociales, compartiendo una cuidada selección de imágenes que recorren años de vivencias compartidas. Fotografías tomadas en distintos lugares del mundo, en etapas muy diferentes de sus vidas, pero todas con un denominador común: la complicidad y la conexión profunda que existe entre ambas. Más allá del gesto, el mensaje que acompañaba las imágenes habla de un viaje vital largo, intenso y, pese a las dificultades, hermoso. «Este año me he ido lo más lejos que me ha permitido mi galería porque… ¿sabes? El viaje ha sido largo y bonito, casi siempre. Llevo tatuada la vida porque, se supone, va de esto: de amistad, mucho más allá de cualquier cosa y circunstancia.

Nos lo hemos bailado todo en Madrid, en Oporto, en Almería, en Menorca, en México, en París, en Nápoles… ¡Y lo seguiremos haciendo!», ha escrito.

La relación entre Sara Carbonero e Isabel Jiménez nació en los platós de televisión, cuando ambas daban sus primeros pasos en Telecinco: una al frente de los informativos y la otra en la sección de deportes. Con el tiempo, lo que empezó como una amistad profesional se transformó en un vínculo sólido y casi familiar. Hoy, ellas mismas se definen como comadres, hermanas elegidas, compañeras de vida. Han compartido éxitos profesionales, cambios personales, separaciones, maternidades y momentos de fragilidad, siempre caminando en paralelo.

El cumpleaños de Sara llega, además, en un contexto delicado en lo personal. El inicio de 2026 no fue sencillo para la periodista, que tuvo que ser ingresada de urgencia durante sus vacaciones navideñas en Canarias tras sufrir un fuerte dolor abdominal. Aquellos días, que estaban pensados para el descanso y la desconexión, se transformaron en un periodo de incertidumbre que obligó a interrumpir cualquier plan previsto. La intervención quirúrgica a la que fue sometida días después se desarrolló con éxito, aunque su recuperación ha requerido tiempo, paciencia y cuidados constantes. Durante parte del proceso, Sara permaneció ingresada en la UCI, un paso que generó inquietud entre sus seguidores, aunque desde su entorno siempre se insistió en que la evolución era favorable y que el problema de salud no guardaba relación con la enfermedad que superó en 2019.

En este proceso, el apoyo emocional ha sido clave. Su pareja, José Luis Cabrera, ha estado a su lado en todo momento, al igual que sus amigos más cercanos, entre ellos Isabel Jiménez. Esa red de afectos se ha convertido en un pilar fundamental para afrontar un enero que la propia Sara ha definido, de forma simbólica, como «eterno». Una expresión breve, pero cargada de significado, que refleja el peso emocional de un mes vivido con intensidad y cierta vulnerabilidad.

Pese a la prudencia médica y de la propia Sara, las noticias sobre su evolución han sido progresivamente optimistas. Tras abandonar la UCI y ser trasladada a planta, la periodista fue recuperando fuerzas poco a poco. Aunque el alta se retrasó más de lo previsto inicialmente, el objetivo no fue otro que garantizar una recuperación completa y sin riesgos. En las últimas semanas, Sara ha mantenido una presencia discreta pero cercana en redes sociales, agradeciendo el aluvión de mensajes y muestras de cariño recibidas.